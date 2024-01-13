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大陸 大陸焦點 特派現場

哈爾濱太夯！河南景區用「美男計」吸遊客　一天狂更新35條

▲▼ 河南景區美男計 。（圖／翻攝自秒拍）

▲河南景區使出「美男計」吸引遊客。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸黑龍江在這個冬天爆紅，網路掀起高討論度，其他地方的文化和旅游廳「坐不住了」，紛紛出奇招吸引遊客。其中，河南文旅不僅一條更新35條影片，而且各景區還上演「美男計」，令網友直呼「得迷死多少人呀」。

綜合陸媒報導，河南寶泉園區近日找來多名「小鮮肉」，有些上半身裸露大秀八塊腹肌，有些穿著輕薄紗衣，若隱若現展現性感身材。河南雲台山景區還有美男在雪地中，cosplay成古代俠客，不過是「腹肌美男版」。

此事登上熱搜，大批網友直呼「玛雅（媽呀），抵抗不了……」、「過分了。欺負東北不能脫衣服呢」、「過分了，你是色誘」。不過也有人認為，「美男的作用是啥？服務+山水+歷史+價格才是王道」。

▲▼ 河南景區美男計 。（圖／翻攝自秒拍）

▲河南雲台山景區的小鮮肉 。（圖／翻攝自秒拍）

實際上，自從黑龍江爆紅後，多地文旅局在網路平台各出奇招。據《上游新聞》報導，河南省文化和旅游廳11日共發35條影片，粉絲量66.6萬，最後一條影片更新時間在晚間11點56分，20分鐘後的凌晨1點17分，該帳號再次更新。

這種頻繁更新被網友調侃為「題海戰術」，目前該帳號作品數量已達1.1萬。截至今（13）日下午4時，粉絲量已突破120萬。運營小編指出，他們目前分成三班倒，還開放了投稿信箱，也接到不少網友的共創投稿。

有網友還發現，山西與河南文旅比賽「熬夜」。據統計從12日0點到6點35分，該帳號共更新30條，平均1小時要更新5條。

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