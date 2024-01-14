他開第一槍「朱立倫下台」！　國民黨發言人反擊：別再分化彼此

▲朱立倫陪同侯友宜發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜以91萬餘票的差距敗給民進黨總統候選人賴清德，國民黨前發言人蕭敬嚴對此表示，球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責，國民黨主席朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。國民黨發言人楊智伃今（14）日則回應，贏得國會最大黨，說明國民黨的理念跟能力能獲得人民支持。此刻應該支持彼此，而不是分化彼此。

「朱立倫理所當然要請辭黨主席負責」，蕭敬嚴說，國民黨自公民直選總統以來，除2004年因319槍擊案讓選舉結果有爭議，包含2000年、2016年、2020年三次總統敗選，黨主席都有請辭以負政治責任，政黨政治如此，政黨內部也應如此，這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質。

蕭敬嚴表示，總統得票不佳或許還能歸咎候選人，但不分區立委名單是由主席全權提名，代表的更是民眾對於政黨的支持度，黨主席理當負起責任，尤其選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半，但結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票，反觀民進黨成長17萬票、民眾黨更大增145萬票。

楊智伃今早透過臉書表示，昨天國民黨經歷了非常低迷難過的一晚，這次總統大選很可惜差一點，輸了這一場選戰。但贏得國會最大的黨團，說明國民黨的理念跟能力是能獲得人民的支持。相信年輕人加入國民黨，不是為名為利，其實是為了理念、為了國家！一起奮鬥的過程會遭遇困難、挑戰、挫折，但只要認同這個方向是對的，就是彼此的夥伴。

楊智伃強調，「在這個時刻我們應該給所有黨內的同志最大的支持。」，這次侯市長面對總統的失利，民進黨一定會試圖操作罷免，一樣要給侯最大的支持！緊接著2月1號立法院正副院長的選舉，同樣事關重要，這攸關在野陣營能不能形成對民進黨監督的有效力量，綠營一定會惡意離間在野陣營的關係。這一場選戰，黨中央、執政縣市首長以及所有的黨員同志，大家都盡了每一分力氣，才能讓國民黨重回國會最大黨。

楊智伃認為，現在的國民黨雖然沒有贏，可事實證明他們的路線是對的、改革的方向是對的，只要持續改革一定能吸引年輕人的支持。此刻，應該支持彼此，而不是分化彼此，只有一個為理念、為國家而團結的政黨，才能持續吸引年輕人的加入。相信繼續在這條路上前進，未來不會再輸。