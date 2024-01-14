國民黨重奪立院最大黨　各黨勢力16年來怎變化？

記者皮心瑀／台北報導

2024大選結果出爐，立委選戰部分，未有政黨取得過半席次，國民黨重返立院最大黨，113席共拿下52席，民進黨則拿51席，民眾黨獲8席，另2席一為具國民黨籍但以無黨籍身分參選的苗栗縣立委陳超明，另一位為盟友無黨籍山地原住民立委高金素梅。回顧我國自2008年立委選制改為單一選區兩票制後，16年來的時間各政黨勢力也有明顯變化。

2008年我國立委選制改為「單一選區兩票制」，席次從過去225席變為113席。當年國民黨除了贏得總統大選，在立院也取得過半席次，另親名黨在立院也有1席區域立委。

2012年面對民進黨蔡英文及親民黨宋楚瑜的挑戰，國民黨馬英九仍取得連任，而在立院國民黨依舊過半，親民黨在宋楚瑜親征下，取得2席不分區、1席區域。

馬英九執政後期有意進行年金改革遭到巨大反彈，之後發生政爭，另外因推動《海峽兩岸服務貿易協議》爆發太陽花學運，都重創國民黨2016年的選情，再加上「換柱風波」，總統大選慘敗，連帶立委選情也受衝擊，只拿下35席，而民進黨則取得過半席次68席，另因太陽花而誕生的時代力量則獲5席。

民進黨籍的總統蔡英文上任之初推動多項改革、包括年金、同婚等，引發民怨，不過在反送中運動影響下，最終在2020年順利連任，立院席次則些微縮水至61席，國民黨則獲38席，而剛卸任台北市長的柯文哲所創的台灣民眾黨初試啼聲，便在立院拿下5席，另時代力量3席。雖然當年宋楚瑜再度參選總統，但親民黨未在立院取得席次。

而今，立法院國民黨、民進黨、民眾黨三黨不過半，曾把親民黨擠掉的時代力量，在民眾黨崛起後，這次區域立委全軍覆沒，不分區也未能獲得5%政黨票取得席次分配權。