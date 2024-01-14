為無法治癒的疾病帶來希望！　花蓮跨域結合推動器官捐贈

▲花蓮衛生局跨域推動器官捐贈，由慈濟醫院器官勸募暨移植中心設站提供鄉親器官捐贈宣導與簽署服務。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升民眾對器官捐贈的意願，花蓮縣衛生局結合慈濟醫院器官勸募暨移植中心、台灣血液基金會台北捐血中心花蓮捐血站、13鄉鎮市衛生所及醫院，共同推動器官捐贈。

花蓮衛生局表示，今年第1場跨域結合活動將於1月21日（周日）上午9時30分至下午4時30分遠東百貨大門口前，現場捐血贈送禮卷100元，還可以參加多項高科技實用好禮摸彩，當天下午1時30分由慈濟醫院器官勸募暨移植中心設站提供鄉親器官捐贈宣導與簽署服務。





衛生局朱家祥局長指出，依據衛生福利部統計，花蓮縣受到疫情影響，近年簽署器官捐贈的人數從109年407人大幅減少至112年的162人，其中由各鄉鎮市衛生所推廣簽署的約占1 ／4，花蓮慈濟醫院簽署的人數則高居四成至五成。透過花東地區器官捐贈主責的慈濟醫院器官勸募暨移植中心數據分析，目前花東登記等待器官受贈的患者，以腎臟移植需求最高，等待者有180位；其次是眼角膜有20多位，肝臟則有15位，這些患者都殷殷期待大愛者，為無法治癒的疾病帶來移植的希望。





朱家祥進一步表示，亞洲國家多有離世後「全身而退」的傳統，台灣也有相同的文化，所以在推動器官捐贈議題上與歐洲國家相比困難很多，價值觀需要時間來改變，如同推動已經50年的無償捐血，初期也因不了解而難接受，而今捐血救人已成琅琅上口的口號，國內也有不少定期捲袖的捐血人。捐血者具備熱血與健康的特質，與器官捐贈者有很高的同質性，因此，衛生局結合慈濟醫院器官勸募暨移植中心、醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心花蓮捐血站兩個單位，在113年建立跨域結合的大型捐血活動同步設站宣導器官捐贈及簽署

，喚起熱血的人讓愛延續，打破過去禁忌受限的角度，運用跨域整合的策略，使熱血的人大愛持續，為自己做更好的決定。



朱家祥特別感謝廣為行善的花蓮港區扶輪社，此次大力支持活動，公部門推動健康議題需要更多民間力量的投入，才能達到一加一大於二的成效。朱局長也鼓勵鄉親，可以多運用各衛生所及醫院服務櫃台，簽署器官捐贈同意書，讓生命生生不息，也感謝曾自己簽署或是為家人簽署器官捐贈的鄉親，做出最有價值的決定，讓等待移植的病患開啟一扇希望的窗。