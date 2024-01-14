黃大米「在台灣，勤奮就有飯吃」爆共鳴！網讚：台人很幸福

▲不少人認同台灣人很幸福。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅作家黃大米經常在臉書分享日常，敘事方式幽默直白而有溫度，風格深受歡迎。她在大選完隔日，也就是今天（14日），有感表示「台灣這個地方，真的只要勤奮就有飯吃」，曝光大樓收垃圾大哥的故事，令眾人也直點頭，「天助自助者」、「台灣人民真的比較幸福」、「最好生活的國家」。

黃大米今日下午在粉專表示，幫他們大樓收垃圾的大哥已經六十幾歲，有一份正職工作，額外兼差在附近五棟大樓收垃圾，一個月可以增加上萬收入。對方最近跟她說：「黃小姐，我做到明年就要退休了啦，我要回鄉下去了。」

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黃大米就好奇：「你有退休金嗎？」大哥則回：「有啦！我太太就是在等我一起回鄉下養老。我太太也是做清潔的，明年一起回去。」她坦言，聽到大哥說可以領到退休金養老，突然覺得台北今天非常溫暖美好，「台灣這個地方，真的只要勤奮就有飯吃。」

貼文一出，許多人紛紛認同道，「吃好吃壞都有得吃」、「我家大樓的清潔大叔，頭髮電棒燙又澎又捲，每天穿得帕里帕里，感覺待遇很好」、「就有很多不勤奮（的人），一直怪景氣不好沒工作」、「單親的我除了給勞保、多交年金外，也是身兼多職，讓現在和未來能更好的過生活」、「只要肯做，不會餓死啊！」