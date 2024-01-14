陸學者：美國擔心近期台海爆戰事　不願美中關係完全破壞

▲廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

民進黨賴清德在2023總統大選中獲勝，兩岸關係是否走向冰凍引發全球關注。大陸涉台學者唐永紅14日表示，從長遠來看，美國可能會藉助「台獨」挑起台海戰爭，避免自身在亞太地區地位和影響力的絕對衰落，但是，美方擔心近期發生台海戰事。

廈門大學台灣研究院教授、博士生導師唐永紅向香港《中評社》表示，美國猜想北京的對台策略與政策，近期隨著台灣大選完成可能會有所調整，並預期這種調整不符合美國的戰略和利益，因此白宮在台灣「大選」前夕，罕見地發出簡報，做了一系列的重申和聲明，特別是稱「只要以和平方式解決兩岸分歧，美方對最終解決方案不持立場」。

唐永紅指出，這顯然是美國想繼續讓台海維持有利於美國的狀態，因近期有一大堆「麻煩事」，今年還有「大選」，而外部又有兩場戰爭拖著它的「後腿」，所以這個時候美國自然不希望台海又出現需要它投入大量資源來處理的問題。

對於未來美國在台海問題上會有何動作，唐永紅分析指出，需要分別從近期和中長期來看。就近期而言，美國奉行國際現實主義，中美關係帶給其巨大的現實利益，加上當前美國還沒有條件完全斷絕與中國大陸的聯繫，更沒有把握應對台海戰爭，所以近期美國不願意也不會把中美關係完全破壞。

唐永紅接著稱，但美國為了遏制中國大陸的崛起、獲得更多談判「籌碼」，將繼續打「台灣牌」，維持「戰略模糊」策略，即一方面暗中支持島內的「台獨」勢力，另一方面，宣稱堅持「一個中國政策」，不會與台灣建立外交關係，更不會宣布出兵「保護」台灣。

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴上台向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜則提出，美國白宮日前曾舉行台灣選舉專題簡報會，有意告誡即將產生的台灣地區領導人，不要成為兩岸關係的「麻煩製造者」；如果是所謂的「務實的台獨工作者」當選，美國不希望因為「台獨」而生禍端甚至挑起台海戰爭，拉美國下水，這不符合美國利益，對美國政治經濟等方面來說也是極其不利的。

彭韜話鋒一轉稱，美國仍然不願意放棄對台海的掌控，以及繼續操控台灣島內政治的意圖及期待；台灣作為美國牽制中國大陸的「棋子」和「馬前卒」，起到了「印太戰略代理人」的角色，無論是從地緣政治還是所謂的「民主示範」，這是美國不願放棄的一張牌，而且是成本最小，利潤最大；代價最小，收益最大，美國食髓甘味，不願捨棄。