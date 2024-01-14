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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鞏固宜蘭綠地！操盤手陳金德：團結的開始　盼贏回2026執政權

▲▼民進黨主席賴清德宣布 宜蘭陳俊宇 花蓮張美慧 立委參選人記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳俊宇成功挺進國會，陳金德點評黨內團結共促此成績。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨宜蘭縣立委候選人陳俊宇以逾10萬票「逆轉勝」當選，鞏固綠地，黨內認為競總副主委、前代理縣長陳金德操盤成功功不可沒。對此，陳金德今（14）受訪指出，民進黨在宜蘭縣長選舉連續兩度失利，2020年立委選舉得票數落後總統得票數很多，加上陳俊宇起跑時處於劣勢，被部分人士不看好，不過，最終黨內化解昔日恩怨共促團結，「這次勝選是黨內團結的成果，也是團結的開始」。

陳金德在今年總統立委選戰期間，擔任信賴台灣之友會秘書長，去年初著墨各縣市信賴台灣之友會，以及賴清德的社會力、百工百業後援會籌備工作，直到年中陳俊宇被徵召參選宜蘭縣立委後，便將重心轉往宜蘭縣，積極強化陸戰組織。

陳金德受訪說，由於宜蘭縣立委選舉徵召時間比較晚，使起步較晚的陳俊宇一開始處於劣勢，民調支持度落後國民黨競爭對手，被部分黨內人士不看好，還有點紛爭，此外，由於民進黨已經連續兩屆在宜蘭縣長選舉失利，氣勢低靡內部又有分裂的問題，幸好，在選舉過程中，各鄉鎮整合成功，最後非常團結，各個鄉鎮長、議員、代表全部發動，自己發傳單拜票，發揮得很好，所以才有這樣的成績。

陳金德也感性地說，他本來離開宜蘭前往高雄將近10年，比較少參與過去幾年的選舉，而他身為賴清德的好友、信賴台灣之友會秘書長，當然有責任把宜蘭這席顧好，盡可能跟不同意見的人溝通，讓每個人都能各就其位，「過程蠻辛苦，要彼此信任，化解不同看法」，最後在投票前兩周大家放下成見，傾全力衝刺。

陳金德表示，黨內都很滿意這次的成果，期待進一步化解過去恩怨，「這次勝選是黨內團結的成果，但不是團結的結束，而是團結的開始，希望更進一步團結，重新部署整合，贏下2026年縣市長選舉」。

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