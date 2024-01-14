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六甲落羽松季1／20開幕！市集、體驗、生態導覽一次玩到底

▲▼六甲落羽松季預計1月20日開幕。（圖／觀光署）

▲六甲落羽松季預計1月20日開幕。（圖／觀光署）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處表示，六甲落羽松季預計1月20日開幕，系列活動直至2月底，今年在落羽松林旁營造了繽紛花海，紫紅、粉、白的花瓣隨風飄逸，活動也將結合市集、體驗及提供生態導覽解說，另外梅花也將在約一周後盛開，旅客可以前往賞花。

觀光署西拉雅國家風景區管理處表示，六甲落羽松季預計1月20日開幕，系列活動直至2月底。今年在落羽松林旁更營造了繽紛花海，紫紅、粉、白的花瓣隨風飄逸，有如為田間鋪上一層彩色花毯，搭配落羽松林，讓遊客輕鬆就可拍出繽紛美照。

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觀光署西拉雅國家風景區管理處說明，活動開幕後，將會結合市集、體驗及提供生態導覽解說，讓遊客不只賞美景，也能品嚐在地特產、體驗在地生活文化。

▲▼六甲落羽松季預計1月20日開幕。（圖／觀光署）

▲觀光署西拉雅國家風景區管理處表示，梅嶺花況特報，花量15%。（圖／觀光署）

為了讓遊客能有更多元的體驗，觀光署西拉雅國家風景區管理處今年邀請曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良，於官田遊客中心大草原設計創作同名公共藝術「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」。

透過「鹿、牛、野豬、蝸牛、犬」轉化的幾何造型，將西拉雅國家風景區內各類型景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，傳達仙境西拉雅「風、土、山、水、人情味」的景點特色，並以西拉雅語Tabe(意思：你好，嗨)融入作品名稱，作品呈現多元民俗元素又帶有時尚設計感。

創作材料上，特別以臺南官田農業廢棄物「菱角殼」再製的「菱殼炭粉」，實驗嘗試作為色料使用，除了代表官田為全臺最大菱角產地外，也響應當地「農廢循環再利用」的推動成果。

為了讓遊客可與藝術有更多的互動，作品特別結合了躲貓貓遊戲功能，設置了一支可喊數字專用的放送頭(臺語：擴音器)，遊客除了拍照打卡外，也附加親子玩樂的趣味。

▲▼六甲落羽松季預計1月20日開幕。（圖／觀光署）

▲▼到西拉雅國家風景區旅遊除拍照打卡之外，還可順道體驗在地人推薦的美食。（圖／觀光署）

▲▼六甲落羽松季預計1月20日開幕。（圖／觀光署）

觀光署西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，官田、六甲地區除了有豐富的人文美景，更富含各式美食，每一項都值得民眾前來品嚐。在颯爽的春季，除了欣賞落羽松美景及到西拉雅大草原與「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」拍照打卡之外，還可順道體驗在地人推薦的美食，建議大家可以騎著電動機車到六甲，品嚐「六甲媽祖廟剉冰」、「派蒂漢堡」、「黑輪將」及「金滿堂中藥本草養生青草茶」等等，還可到官田吃「隆田米糕」、「麵公坊」等在地美食。

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