花蓮原客嘉年華、農民市集抽獎！　45獎項得主出爐

▲▼花蓮市長魏嘉彥在政風主任李貞儀的見證下抽出45個獎項的幸運得主。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市原客嘉年華以及農夫市集辦理年底感恩抽大獎活動，消費每滿500元即可兌換一張摸彩券，經預估累積摸彩券逾千張，消費金額超過50萬元，18日透過直播公開抽獎，市長魏嘉彥在政風主任李貞儀的見證下抽出45個獎項的幸運得主，中獎名單請洽花蓮市公所官方網站及好客文化會館臉書粉絲專頁。

花蓮市公所推動地方族群產業發展，向農業部農糧署東區分署爭取「112年度農村社區農產品銷售據點設置計畫」每周辦理農民市集，不僅在每個月辦理主題活動，也在年底結合原客嘉年華盛大舉行，吸引不少舊雨新知共襄盛舉，而為了鼓勵民眾消費，市公所也順勢推出摸彩活動，刺激買氣更加興旺。

摸彩活動祭出多項大獎，獎項包含iPhone15 256G、筆記型電腦、萬元機票抵用券、直立式冷凍櫃、連記海產年菜組、智慧萬用鍋、蒸汽掛燙機和吸塵器等，還有多項加碼好禮，獎項多達45個，總價值高達十餘萬元。

魏嘉彥依序為獎項抽出幸運得主，過程中直呼緊張，抽出最大獎iPhone15，更親自致電得獎者王小姐，表達恭喜外，也希望王小姐帶著好運氣，在明年度持續支持花蓮市公所辦理的各項活動。

▲市長魏嘉彥抽出最大獎iPhone15，親自致電得獎者王小姐，表達恭喜。

魏嘉彥表示，市公所每周規劃農民市集，並結合大型活動辦理行銷，就是為了扶持地方小農以及青年創業的朋友，感謝所有市民朋友的參與，讓每周五的好客文化會館都相當熱鬧，也感謝市民代表會的支持，以及客委會、農糧署、縣政府挹注經費，花蓮市公所將會辦理更豐富的活動內容，持續擴大效益，吸引更多人群來到花蓮。

花蓮市年底感恩抽大獎活動，得獎名單將公佈於花蓮市公所官方網站以及好客文化會館臉書粉絲專頁，市公所也將以電話通知得獎者，領獎期限由即日起至12月21日下午五時止，敬請得獎者攜帶國民身分證前往好客文化會館領取，或向客行所聯繫以郵寄方式領取，聯絡電話（03）8350315分機148。