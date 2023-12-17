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奇美聖誕週末嗨翻天　聖誕市集驚喜連連首週吸客逾3萬人

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾重返70年代，感受DISCO自信奔放的歡樂情境，無論是備受期待的聖誕老公公見面會、眾人同樂的聖誕大舞會、年年好評的聖誕市集，全都充滿濃厚的節慶氛圍。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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首度推出的百元加價購活動「名琴饗宴」音樂會，更是吸引民眾排隊搶票，場場爆滿、座無虛席。館方表示，活動首週吸客逾3萬人，本週六日（12/23、12/24）預計再創一波人氣高鋒。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2023奇美聖誕週末」為呼應年度特展《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》的懷舊氣氛，精心打造一場充滿70年代DISCO復古風潮的盛會。活動一開始，聖誕老公公與群星隊伍以經典DISCO裝扮亮相，喇叭褲、連身褲等多樣造型，搭配誇張耳環、個性墨鏡、爆炸頭等元素，形成強烈的視覺焦點，讓人彷彿置身70年代的流行現場。在一陣熱鬧開場後，聖誕老公公與群星隊伍接著舉辦見面會，大小朋友爭相排隊，只為與聖誕老公公合影留念。到了晚間，聖誕老公公更邀請大家一起參與聖誕舞會，每位參與者都陶醉在這個熱情繽紛的聖誕夜裡。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了聖誕舞會，另一個人潮絡繹不絕的地方就是聖誕市集。為了滿足民眾的味蕾，奇美博物館今年特別規劃「聖誕週末限定餐點」，近八成的攤位皆推出獨家聖誕美食，其中，充滿聖誕風味的「熱紅酒巧克力吉拿棒」、奢華無比的「夕陽迷你龍蝦佐奶香干貝油飯」、融合可麗露與冰淇淋的全新創意餐點「黑露冰」，都是不可錯過的特色之作；另有饒富趣味的「聖誕豬寶盒」、浪漫可口的「粉紅奶油啤酒」等佳餚，讓民眾可以如同尋寶般，享受驚喜無限的美食之旅。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，今年市集也別出心裁匯集南台灣老饕的私藏餐廳名單，包括台南的捷絲旅台南虎山館、蝸牛小酒館、兜齊私廚餐酒館、福醺湯包、派星堂，以及高雄的迪記法式豬舌飯、HOT BOX BARBECUE等等，提供饕客多樣的選擇。同時，為了照顧蔬食者的需求，也準備豐富的蔬食品項，如全素串燒、栗子油飯、馬卡龍、糖葫蘆等等，確保每位參與者都能在市集找到喜愛的美味。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良攝，下同）

▲館方表示，活動首週吸客逾3萬人，本週六日（12/23、12/24）預計再創一波人氣高鋒。（圖／記者林東良攝，下同）
豐富精采的表演節目亦是「聖誕週末」的一大看頭，每日皆有逾25場的音樂與舞蹈演出，包括管弦樂、銅管五重奏、鋼琴、豎笛、搖滾樂、電子音樂與街舞等，從白天到晚上全無間斷。值得一提的是，活動每晚皆安排「銅管五重奏」帶來「聖誕夜揭幕」表演，充滿儀式感的演出，營造越夜越美麗的佳節氣氛。而70年代風靡一時的「四輪復古溜冰」也是熱門節目，在西洋懷舊樂曲的陪襯下，表演者大秀精湛的溜冰技巧，贏得現場熱情的掌聲。今年首度推出的《名琴饗宴》音樂會，祭出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的古老提琴同台競演，只需以100元加購就能體驗來自450年前的迷人琴音，機會難得吸引民眾前往搶票。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良攝，下同）

此外，園區還有許多老少咸宜的活動如聖誕燈光秀、戶外星光電影、快閃美術館、許願樹、旋轉木馬等，處處都讓參與者感受滿滿的聖誕歡樂氣氛。在展覽部分，加價購活動《跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開》特展也吸引許多民眾前往看展，其中奇美集團創辦人許文龍的展區，時時有民眾佇足欣賞，感受許創辦人「跳出格子」的哲學思維，也緬懷他一生的貢獻。

▲奇美博物館「2023聖誕週末」盛大展開，今年活動主打「DISCO復古派對」，帶領民眾感受DISCO自信奔放的歡樂情境及「名琴饗宴」音樂會，首週吸客逾3萬人。（圖／記者林東良攝，下同）

奇美博物館表示，打造一座與大眾共享的博物館是許文龍創辦人一生的心願，他也期盼透過博物館為大眾帶來心靈的滿足與幸福的生活，而萬人參與的「聖誕週末」正是他理念的實踐，館方希望藉此拉近民眾與藝術的距離，為大家營造一個難忘的博物館幸福時光。

「2023奇美聖誕週末」將持續於12/23（六）、12/24（日）每天14:00至22:00展開，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元（手續費另收），即日起至12/23於「KLOOK客路」網站、KKday、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站同步販售。詳情請洽奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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