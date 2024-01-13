俄大規模飛彈攻擊烏克蘭　鄰國波蘭一度啟動防空系統

▲俄羅斯2024年1月11日發射飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫一間旅館。（示意圖／路透）

文／中央社基輔13日綜合外電報導

俄羅斯今天清晨對烏克蘭發動大規模攻擊，出動3架無人機和發射37枚飛彈，其中8枚飛彈遭烏軍擊落。鄰國波蘭甚至一度啟動防空系統。

烏克蘭空軍在社群媒體發布聲明說，俄羅斯發射了37枚飛彈和3架無人機。當中8枚飛彈遭擊落。

烏克蘭空軍說，俄羅斯使用多種武器攻擊，包括巡弋飛彈、彈道飛彈、防空飛彈以及無人機。

烏克蘭空軍還表示，由於「透過電子戰採取積極措施」，「超過20個裝置」未能擊中目標。

空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）後來澄清。他在電視上說：「它們不是落在田野裡，就是在空中引爆，或者受到我們軍隊無線電電子戰的影響。」

當局尚未通報任何死亡事件。

烏克蘭檢察總長說，東北部蘇米州（Sumy）遭到飛彈攻擊，造成一名平民受傷，26棟建築物受損。

北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）州長曹斯（Viacheslav Chaus）說，當地「受到損害」，並說，當局「尚未透露具體地點」。

波塔瓦州（Poltava）州長普羅寧（Filip Pronin）說，該州中部地區，一枚未爆炸的飛彈落在一棟住宅的後院。

由於俄羅斯飛彈威脅升高，烏克蘭鄰國波蘭一度啟動防空系統。

俄羅斯則說，在對烏克蘭生產彈藥和無人機設施進行的一系列襲擊中，摧毀了所有目標。俄國防部說，襲擊目標是生產砲彈、火藥和無人機的設施，「所有指定設施都遭到襲擊」。