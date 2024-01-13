桃園1選區立委...國民黨新生代牛煦庭勝選　巷戰策略奏效

▲副市長王明鉅代表市長張善政恭禧牛煦庭當選。（圖／牛煦庭競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立委選舉第一選區（蘆竹、龜山與桃園15里），年輕新世代的國民黨市議員牛煦庭以街頭宣講的巷戰策略，打敗連任過程中頻頻舉辦各大小場造勢活動的民進黨老將立委鄭運鵬。牛煦庭勝出後於臉書表示，「這場戰鬥艱苦，但我們撐過來了」。

牛煦庭說：「我的對手鄭運鵬委員很強，資歷、專業都很有條件，但他選擇了一條為黨作戰的路，我能理解，但身為第一選區的在地民代，礙難接受；因此，這次選戰，我選擇挑戰，用了大量的文宣與街頭演講會、強力訴求市民優先的路線，就是要在這場選戰中做出鮮明的差異，交給市民朋友公評。」

▲牛煦庭採取街頭、廟口宣講，爭取選票。（圖／牛煦庭競總提供）

牛煦庭表示，他相信鄭運鵬委員未來會有好的發展，也期待鄭能在更適合的位置為人民貢獻所長，鄭的好政見，例如細心服務弱勢族群，我會加碼努力，正確的事情，不分黨派。

牛煦庭表示：「第一選區的鄉親朋友選擇給我機會，讓市民優先的路線有更大的舞台能夠實踐，我會擔負起責任，在最短的時間內上工；我會做個乾淨、踏實的立法委員，讓市民朋友同感榮耀。」

鄭運鵬在2022年雖競選桃園市長失利，但仍有鞏固綠營基本盤；牛煦庭是政壇新生代，形象好、善論述，2018年退出國民黨後成功選上市議員、2022年底再度連任，2024立委選戰重返並代表國民黨參選，終於為藍營贏回立委席次。

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