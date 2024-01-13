2024國會三黨不過半　柯文哲：扮演關鍵少數！不固定跟誰合作

記者詹宜庭／台北報導

2024總統副總統選舉落幕，民眾黨總統候選人柯文哲雖敗選，但白營在不分區立委席次部分卻順利拿下8席。面對立院三黨不過半的情況，有媒體問及是否會和國民黨或民進黨其中一方談合作？民眾黨主席柯文哲回應，民眾黨會扮演一個關鍵少數，不會固定跟誰合作；至於是否會支持國民黨立委韓國瑜爭取立法院長，未來會再開會討論。

▲柯文哲。（圖／翻攝自臉書）



有媒體問及「現在立法院是三黨不過半的情況，未來在國會上，民眾黨會繼續和國民黨談合作嗎？還是會和民進黨談合作？另外，是否會支持國民黨立委韓國瑜選立法院長？」柯文哲回應，民眾黨中央黨部還存在，還有8名新任不分區立法委員，很多事情還是要再討論，但民眾黨在過去四年中從來沒有甲級動員過，這是一個奇蹟，表示在多數的狀態下，透過討論大家都能找到共識。

柯文哲指出，在政治中常常會有兩難的局面，但如果大家是按照政治價值「不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了政黨利益犧牲國家利益、不要為了少數利益犧牲多數利益、正直誠信、民意、專業、價值」，把握一些政治價值的時候，其實每個議題對錯大家都很清楚，所以在未來，民眾黨會扮演一個關鍵少數，不會固定說要跟誰合作。

柯文哲強調，他們會針對議題來看，講得有道理就支持，講得沒道理就不會支持；至於是否會支持國民黨立委韓國瑜選立法院長，柯文哲說，私人交情是一回事，但民眾黨都群體決策，不是一人政黨，未來幾天會開會來解決。