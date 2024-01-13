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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／台灣人再拒絕藍營兩岸政策、力抗大陸介選　肯定蔡英文8年

▲▼賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲2024正副總統當選人賴清德，蕭美琴舉行國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

2024總統大選選舉結果出爐，由民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴勝出。對此，綠營熟悉兩岸與涉外關係黨政人士表示，這代表台灣民主的勝利，中國的介選失敗之外，國民黨的兩岸政策無法為國人接受，且總統蔡英文8年執政成果，成功打破八年魔咒。

本次大選，中國介選方式可謂是前所未有的，與往年比較，目的和手段都更多元、彈性。根據這段期間的觀察，除了文攻武嚇，還安排地方里長、社團領袖赴大陸觀光的旅遊介選等，本次選舉期間也特別針對不同年齡、族群進行認知作戰，透過短文、短影音在社群媒體進行操作、擴散，而過往藉由境外內容農場發布謠言的途徑，現在也發現在國內有媒體及特定人士作為在地協力者。

事實上，中國的介選也成為國際媒體關注的焦點，美聯社就有公開報導，中國利用軍事威脅、外交壓力、假新聞和對政客的經濟利誘，採取廣泛的戰略來影響台灣選民，以選出支持統一的候選人；而法新社也指出，台灣這段選舉期間，抖音上針對民進黨候選人的虛假和誤導性的影音呈倍數增加。

對此，熟悉兩岸與涉外事務黨政人士表示，這次選舉也證明國人再次拒絕了國民黨的兩岸政策，侯友宜去年5月被徵召當下，是當時民調最高的候選人，但自從表態接受馬英九路線的「九二共識」，及配合中國「和戰抉擇論」的論調後，民調持續下滑。

該人士說，在選前三天，馬英九接受外媒專訪時稱，「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」，則是壓垮侯友宜的最後一根稻草，即便侯友宜陣營嘗試撇清與馬英九的想法有所不同，甚至不惜在選前之夜切割馬英九，都無法挽回頹勢。

除了中國介選、國人再次拒絕國民黨兩岸政策外，黨政人士表示，國人也透過這次選舉，給予蔡英文這八年執政的成果，去年底的媒體民調顯示，蔡英文總統執政8年施政滿意度有43.5%，可以說是近20年來，卸任前夕獲得國人最高支持度的總統，除了不像前兩任總統在第二任後期涉入弊案，或是陷入爭議性的議題，再加上她任期內強化國防、總體經濟的成長，以及加入國際民主陣營，讓台灣被世界看見，並維持兩岸現況的穩定，都讓國人願意讓賴清德接續蔡英文路線。

不過，黨政人士也提出憂心的部分，就是中國的介選愈來愈靈活、細膩，在現有的基礎上持續變化，目的除了試圖控制選舉，也訴求破壞國人對於民主的信心；而國民黨的兩岸政策如果依然不變，永遠抱著九二共識，就要有萬年在野的心理準備。

此外，該人士說，雖然蔡英文執政8年成果獲得肯定，但從立委席次看來，也代表國人認為必須要給新政府更多監督，賴清德團隊也必須要花更多心力做政策溝通。

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