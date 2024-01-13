連3次拿最多！民進黨政黨票再領先　台灣3大黨不分區席次變化

▲大選開票之夜，賴蕭配票數持續領先，現場群眾情緒高昂。（圖／記者李毓康攝）



記者許力方／台北報導

2024總統立委選舉即將開票結束，除了新任總統副總統，立法院總計113席也將「換血」登場。隨著開票時間拉長，「政黨票」票數逐步拉開，截至晚間8時，民進黨已經獲得超過464萬票，票數暫時領先其他政黨，可以說從2016年連續3次獲得最高政黨票。

截至晚間8時，中選會統計，2024總統立委選舉得票率突破5％門檻的政黨有3個，民進黨得票數拿到464萬3339票，得票率36.4%；國民黨緊追在後，得票數438萬7505票，得票率34.4%；台灣民眾黨位居第三，得票數278萬4082票，21.8%得票率。

▲政黨票民進黨持續領先。（圖／中選會）



依據中選會資料，歷任2屆大選不分區立委得票狀況中，2020年民進黨總計獲得481萬1241票、33.98%得票率，拿下13席次；國民黨緊追在後，總計獲得472萬3504票、33.36%得票率，同樣拿下13席次；並由台灣民眾黨成為第三大黨，一舉獲得有158萬8806票、11.22%得票率，拿下5席次。

2016年民進黨總計獲得537萬953票、44.05%得票率，拿下18席次，是3次大選當中最高票數一次；國民黨同樣居次，總獲328萬949票、26.91%得票率，只拿下11席次；親民黨79萬4838票、6.52%得票率，拿3席，時代力量74萬4315票、6.1%得票率，拿2席。

立法院包含全國不分區及僑居國外國民立委34席、區域立委73席、原住民立委6席，共113席立委開票結果即將出爐。其中不分區34席各政黨當選名單分配，將依照「政黨票」得票結果，是以各政黨得票數相加之和，除以該政黨得票數，求得各該政黨得票比率；再以應選名額乘前款得票比率所得積數整數，即是各政黨分配當選名額；按政黨名單順位依次當選。

▼2016-2020不分區立委席次。（資料照／ETtoday製表）



▼歷屆全國政黨票得票數比較。（圖／中選會）

