北市傳4件投票違規！　2人拍照1人撕選票...1人打電話給媽媽

▲今日是2024年總統大選，台北目前發生4起違規案件，包含萬華區女子拍攝選票違規遭送派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、張君豪、郭玗潔／台北報導

今日是2024年總統大選，趁著天氣晴朗，民眾一大早就前往各投票所投票，卻陸續發生違規事件。台北目前發生4起違規案件，共計有萬華違規1件、大安違規2件，松山違規1件，其中一位大安區民眾違規打電話給媽媽，另一位撕毀選票；其他2人則以手機拍攝選票，都被帶回派出所偵辦。

一名30多歲女子在早上8點多，到萬華區區新和國小投票，並在投票時拿手機拍攝選票，隨即被主任監察員及主任管理員發現並制止，經查該女子拍攝的是所圈選的總統副總統候選人選票，隨後選務人員立即循序通報派出所。派出所相關機動處理組員警獲報後，到場將女子帶返所偵辦，全案警詢後，依違反「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」移請偵辦。

而大安區也有2民眾觸法，其中一位26歲民眾在早上9點50前往東區地下街第七廣場前廊道投票，並在投開票所講電話，經選務人員告知警衛，警衛上前了解，民眾坦承在開票所打電話給媽媽。另一名84歲婦人在師大附中投票所投票時，當場將選票撕毀，員警上前了解時，婦人供稱不熟悉投票規則，以為需將圈選的候選人撕下投入票匭，才不慎撕毀選票。兩人都依違法選罷法，被帶回派出所調查。

另外，松山區薛姓民眾則前往西松國小投完票後，想用手機拍攝投開票所，經警衛人員制止後，發現薛民相簿內有疑似選票照片，經警衛人員詢問後，他表示有拍攝區域立委選票(未圈選)，並出示拍攝的相片，也被送往派出所作筆錄。