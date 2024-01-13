投票日車潮湧現「整條紅通通」塞爆！　網傻眼：比過年還誇張

▲今天是2024總統立委大選投票日。（圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統立委大選今（13）日登場，豔陽高照的好天氣不少民眾早早出門投票，就有北部網友抱怨，台北居然紫爆，大家都早起投票，投完後就出門玩樂，許多地方都在塞車，比過年車潮還要誇張，還有網友傻眼，算好時間出門，結果遇到塞車，差點來不及投票。

有網友在PTT發文，「北部這個人潮太驚人了吧」，以為大家都是北漂仔，沒想到台北卻突然紫爆，到處都在塞車，「一堆地方在塞車，太誇張了」。

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還有網友早上9時出門就遇到塞車潮，「不要說什麼上班車潮哦，不是應該正在排隊投票嗎？」也有網友指出，今天天氣超好，大家都出門投票，國道非常塞，比過年還要誇張，「我猜很多人跟我一樣錯估了出門時間，如果太晚出門就改成搭火車高鐵吧！不然投不到票就可惜了！」

▲國道塞爆。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友紛紛表示，「我高雄到台南開了快兩個小時」、「剛剛台北橋塞超久」、「真的，今天要搭捷運，不能搭公車」、「天氣好，投完票都出去玩了」、「我開車出門，真的到處塞」、「禮拜六假日出遊，0830就開始塞了」、「真的非常塞車，早點出門，不要抓最後1秒」、「因為投票日也讓很多家庭能夠聚在一起」、「我家小巷子假日沒看過這麼多人過」、「我家前面就跟上班日的尖峰時間一樣，塞好幾百公尺」。

全台天氣好，各投開票所都湧現人潮，一名有場邊人士觀察，以台中來說，中午12點前投票率約46.3%。綠營人士也透露，過往截至中午投票率都約莫為4成左右，這次情況較過往來得踴躍，顯示中間選民已經出動。