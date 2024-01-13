侯友宜秀「幸運小物」投票！　曝昨晚3個女兒買鹹酥雞聊天到凌晨

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（13）日上午10點前往板橋國小投票，一抵達現場時不少民眾向他揮手，投完票，媒體問到今天是否有帶幸運小物？侯友宜說，自己身上有留下許多民眾給他的幸運痕跡，這些都是他們的熱情以及疼惜，一起期待台灣未來更好。同時他也透露，昨晚與女兒一起吃鹽酥雞聊天到1點，女兒也給他很多鼓勵。

▲2024總統大選，侯友宜投票。（圖／記者湯興漢攝）



侯友宜一早10點初抵達板橋國小，10點08分開始排隊，排隊過程中也與前後的民眾聊天，同時與媒體揮手致意簡單表示「謝謝大家」，到了10點11分左右他領票完後進入圈票處，不過一直到13分才走出來，投票時間約花近2分鐘。

投完票後，侯友宜接受媒體聯訪，媒體問到心情如何？睡得好嗎？侯友宜說，今天不但天氣晴朗，他的心情也很好，看到人民都自動自發一早就出來投票，展現台灣民主在選舉過程非常重要的投票行為，非常開心，大家一起用民主選出最理想的總統、副總統、立委，及政黨，更重要的事，選舉過程如何紛紛擾擾，選後大家要團結面對台灣未來。

媒體問，是否有攜帶幸運小物？侯友宜笑說，幸運小物平常沒在戴，不過這段時間幸運小物還真多。同時他伸出左右手，指一指手上的傷疤，他表示，他身上有熱情民眾一直拉著他的手的幸運符號，一個、兩個、三個、四個，以前拉的幸運符號，現在又有新的，「我的幸運符號都在這個地方，充滿他們的熱情以及疼惜，期待台灣未來更好」。

至於有沒有要女兒太太出來投票？侯友宜說，三個女兒跟太太昨天晚上就在造勢場合一直給他加油打氣，尤其昨天在選舉過程告一個段落，他回家後，三個女兒就買了一大包的鹽酥雞，陪他聊到晚上一點多，聊天過程中女兒分享工作，也給他鼓勵，「爸爸，你這段時間真的非常辛苦，你做的很好、你做的很棒， 我們以你為榮」。

被問到投完票要做什麼？侯友宜說，投完票會到選辦看看辛苦同仁，這段時間他們跑遍全台灣好幾趟，為這次民主選舉過程奉獻很多心力，他很感謝，他要去給他們鼓勵，買一些年輕人喜歡的珍珠奶茶、飲料給他們鼓勵鼓勵。