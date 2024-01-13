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今晚明晨還有低溫！下一波變天時間點曝　3地區轉雨

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象署預估今晚至明晨還有一波低溫。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今(13日)是投票日，清晨受輻射冷卻作用影響，出現5.2度極端低溫，白天起氣溫回升，只有東半部雲量稍多，不過今晚至明晨仍有較低氣溫出現的可能。週末期間各地天氣穩定，下週一東北季風增強，夾帶較多的水氣，基隆北海岸、大台北局部山區及東半部地區將有短暫雨。

天氣風險天氣分析師方俊元說明，今天隨著大陸高壓中心東移，台灣附近並無明顯天氣系統影響，但清晨受到較明顯的輻射冷卻作用影響，極端低溫仍有出現，今天最低溫出現在新竹峨嵋5.2度，其次是苗栗造橋6.1度，感受上相當寒冷。隨著太陽升起，氣溫很快地回升，預估今天只有東半部雲量稍多，其餘各地將會是穩定晴時多雲的天氣。

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不過，今天晚上到明天清晨仍會有較低氣溫出現的可能。明天仍是相似的環境，氣溫也會再緩慢回升，各地維持較穩定的天氣。方俊元提醒，明天清晨及夜間時，西半部地區容易出現低雲或起霧的狀況，並可能影響能見度，出門開車、騎車的朋友們要多留意路況。

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▲下週一受東北季風影響，北部、東部將轉雨。（示意圖／記者李毓康攝）

穩定的天氣可以維持到下週一上午，到了中午開始，北部就會先有轉變。下一波東北季風將南下，並且夾帶較多的水氣，在基隆北海岸、大台北局部山區及東半部地區將有陰天並伴有短暫雨。其餘各地也會受到一些影響，但整體較穩定，大致是多雲時晴的天氣。氣溫方面，因為冷空氣不強，只有北部及東半部氣溫會略有下降，中南部地區變化不大，將是日夜溫差大的型態。天氣較差的情況可能會持續到下週二晚間，隨著東北季風逐漸減弱、環境水氣漸減少，降雨區域也會轉移並逐漸停歇。

方俊元指出，預估到了下週六，又將再有另一波的東北季風增強南下。「從目前預測看來，冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團的程度。」然而，因為時間還較遠，實際的強度還是有變化性。

▲▼氣象署1/13說明未來一周天氣。（圖／氣象署）

▲▼今晨有極端低溫，雖然白天回溫，但晚上至明晨仍可能有低溫。（圖／氣象署）

▲▼氣象署1/13說明未來一周天氣。（圖／氣象署）

根據氣象署預報，今天東半部水氣稍增，雲量增多並有下雨的機率，花東及恆春一帶雨勢會較明顯一些，西半部則維持晴到多雲的天氣；清晨輻射冷卻影響，嘉義以北及宜蘭低溫10到14度，其他地區15到17度，尤其在高雄以北地區及金門有局部10度以下氣溫發生，新竹縣已有局部6度以下氣溫發生。白天高溫北部及東半部20到23度，中南部24到26度，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，週日氣溫持續回升，水氣也減少，各地為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。下週一東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，由於冷空氣不強，只有影響白天高溫略為下降至20度左右，預計影響到下週二；這兩天在迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中下週一東北部地區雨勢較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區仍為多雲到晴。

下週三東北季風減弱，且後續風向逐漸由東風轉為東南風，各地氣溫逐日回升；下週三至下週五水氣不多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼氣象署1/13說明未來一周天氣。（圖／氣象署）

▲▼氣象署說明未來一週溫度及降雨趨勢。（圖／氣象署）

▲▼氣象署1/13說明未來一周天氣。（圖／氣象署）

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