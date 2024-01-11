收富商賄賂判10年上訴中　立委蘇震清收政治獻金抗罰116萬又吞敗

▲退出民進黨的立委蘇震清，因搭船到小琉球替兒子的立委選情造勢，涉違反貪污案審理中的限制出海禁令，曾被高院法官傳喚到案解釋。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

前民進黨立委蘇震清因涉收富商李恒隆賄賂2580萬元、藉職權插手SOGO百貨經營權之爭，一審被依《貪污治罪條例》判刑10年，上訴高院二審審理中，他派兒子在屏東家鄉接棒以無黨籍身分參選本次立委選舉，遭綠營圍剿沒必要攪局，監察院另查出蘇震清2019年底違法收受李男等人共360萬元政治獻金，依《政治獻金法》裁處全額沒入所收獻金外加罰鍰116萬元，蘇提告抗罰，台北高等行政法院今（11日）判蘇敗訴，可上訴。

現年58歲蘇震清原為民進黨員，是立法院前院長蘇嘉全的姪子。李恒隆從2002年間起，和遠東集團總裁徐旭東為SOGO百貨經營權屢次交手，李一再吞敗，因而花錢收買藍綠立委企圖施壓主管機關經濟部扭轉劣勢，其中蘇震清從2012年起，涉陸續收受李男共2580萬元賄賂，藉立委職權替李男幫腔。

2020年間，檢調獲報發動搜索約談，查出這樁震驚全國的立委集體收賄案，蘇震清一度被羈押禁見，隨即被民進黨停權，2021年1月經一審法官准許交保1000萬元，蘇男重獲自由同時宣佈退出民進黨，聲稱會捍衛自己清白，「直到能以清白之身重回民進黨」。但2022年7月，一審依《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，判蘇10年徒刑、褫奪公權5年。

▲退出民進黨的立委蘇震清涉犯貪污案，在台北地院一審辯論終結後受訪，強調自己清清白白、坦坦蕩蕩 。（資料照／記者黃哲民攝）

收賄案上訴高院二審審理中，監察院另查出蘇震清2019年12月30日，收取李恒隆以傑合公司名義違法捐贈的政治獻金100萬元，但蘇未盡收受後查證義務，收受不符規定的政治獻金且未於法定期限內辦理返還或繳庫，又於同月指示時任他助理的余姓男子，收取黃姓女子為不詳捐贈者轉交的260萬元政治獻金，但沒匯入獻金專戶也沒開立受贈收據。

監察院認定蘇震清上述2次收受政治獻金行為，違反《政治獻金法》等規定，2022年8月31日分別裁處蘇男罰鍰24萬元與92萬元，並沒入2筆政治獻金共360萬元，蘇震清提起訴願抗罰被駁回，再提起本件行政訴訟，主張他不知情也沒經手這2筆捐贈。

台北高等行政法院審理認為，余男等人證詞顯示蘇震清的辯解不可信，監察院對蘇男隱匿、故意不據實申報收受政治獻金的認定無違誤，對蘇男的裁處也於法有據，今判蘇男敗訴，可上訴。

蘇震清在本次立委選舉放棄連任，改推兒子蘇孟淳在屏東家鄉第2選區（屏南）參選，以無黨籍身分挑戰民進黨徵召的徐富癸，蘇震清父子此舉遭昔日綠營戰友圍剿「沒必要讓下一代出來攪局」，出身屏東的前閣揆蘇貞昌返鄉輔選，更不點名嗆聲蘇孟淳「難道要去立法院發名片介紹自己爸爸是誰嗎？」

不料屋漏偏逢連夜雨，蘇震清去年（2023年）11月底從屏東搭船到小琉球，為兒子的選情造勢，被檢舉違反高院限制他出境、出海的禁令，由於去年9月間，國寶集團總裁朱國榮才搭船棄保數億元偷渡出境，一時風聲鶴唳，蘇被法官傳喚到案解釋，急忙澄清絕無逃亡念頭，況且小琉球在屏東縣轄內、搭船才能到，他保證審理期間若須到離島服務選民，會先向法院聲請，才免去被附加電子腳鐐等科技監控的處分。