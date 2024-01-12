鍾沛君今二度對決朱學恒！臉書曝已提民事求償　「獲賠將全數捐出」

▲名嘴朱學恒性侵案北院開庭，鍾沛君出庭作證。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民、陳韻如／台北報導

名嘴朱學恒被台北市議員鍾沛君指控，2022年在一場聚餐中，趁隙2次強吻，朱學恒事後被依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院今(12日)第二度開庭，朱、鍾2人先後提前抵達，但庭前庭後均無受訪。不過，鍾沛君則在事前發文表示，她已提出民事求償，「未來獲賠金額將全數捐出」。

北院2023年12月8日首度開庭，朱學恒開完庭受訪表示，希望鍾沛君與醫師陳菁徽能提供她們開記者會所聲稱的監視器畫面，朱堅稱若有這些畫面「可以證明我的清白」。此外，朱也「強烈要求」國民黨黨國大老金溥聰出庭作證，他懷疑鍾是受金的要求而開啟這個案件。

鍾沛君前次等朱學恒結束受訪離開後，才露面受訪，哽咽表示朱「不認錯、不道歉」，造成她二度受傷害，也讓她的家人非常痛苦，但她相信「司法會還我公道，一切靜候司法調查！」

北院今第二度開庭，朱、鍾2人先後抵達，一直到傍晚5點開庭結束，但2人均未受訪。

不過，鍾沛君在開庭前就在臉書發文表示，今天下午，她暫時中離全台輔選的行程，「在另一個戰場，為我自己戰鬥。」就朱學恒涉犯強制猥褻遭起訴案，她已提出附帶民事訴訟求償，「未來獲賠金額將全數捐出，作為女性法扶之公益基金，具體執行細節，嗣後公布。」