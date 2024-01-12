小叔伴郎「貼臉合照」！婆婆一看飆：討客兄　人妻無奈：他主動

▲人妻抱怨，婆婆看到她和小叔的婚禮伴郎臉貼臉合照，居然飆罵她「討客兄」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

臉貼臉合拍照片有些人覺得還好，不過有些人會認為關係相當親密，各有不同看法。一名人妻抱怨，婆婆看到她和小叔的婚禮伴郎臉貼臉合照，居然飆罵她「討客兄」，讓她相當傻眼。

人妻在《匿名3公社》表示，婆婆最近發現在小叔結婚時，當時的伴郎與她臉貼臉的合照。儘管她一直強調是對方主動，如果不相信的話，自己可以跟對方對質，但婆婆始終不肯相信她說的話，讓她很無奈。

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人妻說，「我婆婆還是一直罵我討客兄，跟對方有染，請問我到底要怎麼證明自己清白？」她提到，真的是對方靠過來的，拍照當下正常人應該不會有那麼機靈的反應閃開，說實在的，如果要找麻煩，就算今天跟10幾個人合照，還是有話被說。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「妳不會閃嗎」、「跟異性保持安全距離對妳比較好，尤其妳已經結婚」、「與婆婆住一起更要和異性保持安全距離，因為婆婆最愛亂腦補八點檔劇情」。

不過有網友揪出，該名人妻疑似在這之前曾PO出相關文章，「妳不是有跟伴郎去吃聖誕節大餐還偷牽手？自己一直做出這種擦邊球的事情，還想要怪人家冤枉妳？活該，自找的。」對此，人妻回應，「是對方主動請吃飯，不是我要求，牽手也是對方主動不是我去牽的。」

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