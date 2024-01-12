指羅致政恐被滲透成國安破口　藍黨團籲國安局、調查局即刻調查

▲李德維（左）、林為洲出席國民黨團12日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委羅致政疑與總統蔡英文的對話錄音檔被流出後，又被爆出疑和時任行政院長蘇貞昌的對話音檔，內容顯示蘇邀羅任政院發言人，但羅因婚外情案影響政府形象而婉拒。國民黨立法院黨團今（12）日質疑羅致政已被滲透，且羅身為立法院外交國防委員會委員，外界會擔心羅會否是國安破口，呼籲國安局、調查局必須立即啟動調查。

國民黨立法院黨團12日舉辦「錄音檔連環爆 國安大破口！」記者會。藍委林為洲表示，羅致政認定再次流出的錄音檔是偽造，但羅2019年1月11日下午向媒體謊稱到青島東路7號是拜訪台灣國聯盟辦公室，然實際是到蘇系智庫和蘇貞昌碰面，現場還有蘇的女兒、民進黨立委蘇巧，無論時間、地點和媒體拍攝到的新聞畫面都吻合，可以證明錄音檔內容的可信度很高。

林為洲認為，羅致政與蔡英文、蘇貞昌對話的錄音檔流出，是多麼嚴重的國安危機，羅須對外說清楚，為何要偷錄，是否另有目的。林也說，他強烈懷疑羅已被滲透，尤其羅是立法院外交國防委員會，兩次會期擔任召委，也曾待過司法法制委員會，是否也曾偷錄和國防部長、外交部長、國安局長、法務部長、調查局長、檢察首長的談話或會議內容。

林為洲強調，羅致政自拍影片已經不重要，這是嚴重的國安問題，外界會擔心羅會不會是國安破口，強烈建議民進黨政府，立即啟動國安調查，釐清羅到底竊錄多少政府官員、將領？都存放在哪裡？有沒有落入境外勢力手上？民進黨其實才是國安最大破口。

黨團首席副書記長李德維表示，為什麼蔡英文總統、蘇貞昌靜默？難道是默認錄音檔內容為真？假如今天竊錄對話的是國民黨立委，民進黨政府難道不會啟動國安或檢調查辦？這就是民進黨面對自家人發生國安疑慮的態度？

李德維表示，民進黨政府必須立即啟動國安調查，查清楚錄音檔到底有多少人？現在保存在哪裡？有沒有流到境外勢力手上？有沒有對價關係？有沒有利益輸送？有沒有出賣台灣？還是羅致政的手機、電腦被駭客入侵而流出音檔？民進黨不能視而不見、悶不吭聲，以為船過水無痕，國安局、調查局必須立即啟動調查，國民黨團會持續追蹤下去。