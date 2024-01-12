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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸去年12月CPI年減0.3%　連續3個月通縮

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

▲大陸去年12月CPI年減0.3%。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家統計局今天公布去年12月份的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。數據顯示，去年12月份的CPI年減0.3%，是連續3個月通縮，2023全年CPI按年升0.2%；去年12月份的PPI年減2.7%。

如以月份比較，上個月的CPI跌幅較去年11月的0.5%收窄，好於市場預期。按月比，上個月CPI止跌回升0.1%。中國國家統計局解釋，12月份，受寒潮天氣及節前消費需求增加等因素影響，CPI月增由降轉漲，與2022年同期相比降幅收窄；扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，漲幅保持穩定。

據中國國家統計局今天在官網公布的數據，2023年12月份，CPI年減0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.5%；食品價格下降3.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.1%，服務價格上漲1.0%。

12月份，CPI月增0.1%。其中，城市上漲0.1%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.9%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲0.1%。

統計局指出，2023年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。

在PPI方面，國家統計局的數據顯示，2023年12月份，PPI年減2.7%，月減0.3%。2023年全年，PPI比上年下降3.0%。

中國國家統計局指出，12月份，受國際油價繼續下行、部分工業品需求不足等因素影響，全國PPI與上月相比為下降，與2022年同期相比降幅收窄。

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