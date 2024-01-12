蔡英文、林佳龍接力助攻蔡培慧　洪秀柱、游顥批「旅行觀選團」

▲總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、前民進黨副秘書長林飛帆接力為蔡培慧輔選。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選明天登場，總統蔡英文、總統府秘書長林佳龍、民進黨前副祕書長林飛帆，11日接力前往南投縣，為第二選區立委暨候選人蔡培慧輔選，懇請鄉親繼續支持蔡培慧、引進更多資源讓南投有更好的發展；藍營對手游顥則請到前立法院副院長洪秀柱參加遊行，2人合批蔡培慧只會收割縣府政績、民進黨執政盡開空頭支票，來輔選的綠營大咖根本是「旅行觀選團」，甚至詐騙集團。

蔡培慧昨天一早先由林飛帆陪同車隊掃街，林飛帆表示從太陽花學運開始，就與蔡培慧一起顧台灣，雖然2人現在處在不同位置，但守護地方的熱血和決心不曾改變，呼籲鄉親一定要選賢與能，讓南投有更好的發展。

蔡英文接力前往南投市永豐宮參香時表示，每次到南投參香都看到南投人想要改變的決心，而蔡培慧就是南投改變的領頭羊，補選上任到現在短短時間，不僅爭取46億讓彰基醫院在南投設立分院，更爭取110億讓台鐵集集支線可通往彰化高鐵，籲請鄉親再給他機會和時間；最後則由林佳龍在南投市家樂福旁路口催票，他表示跟「一年拚四年」的蔡培慧一樣都是學者出身，有專業、懂得地方需求，更知道如何擔任地方與中央的橋樑。

▲前立法院副院長洪秀柱赴南投為子弟兵游顥輔選。（圖／游顥競選團隊提供）

游顥陣營則於傍晚於竹山鎮市區舉辦為時2個小時的「竹山人挺竹山人大遊行」，洪秀柱和竹山鎮鎮民代表、里鄰長等多人出席；游顥於出發前受訪表示，蔡英文、林佳龍來南投輔選就像來參加一個「旅行觀選團」，如林佳龍過去曾說請鄉親給蔡培慧10個月「試用期」，結果見證了10個月的烏煙瘴氣，包括種種政績都只是割前後2任縣長的稻尾，一如民進黨執政8年帶給南投和台灣的都是空頭支票，呼籲蔡英文等人要回台北深自檢討。

洪秀柱更怒批蔡英文、林佳龍是「詐騙政府集團」的領導人物，這次來輔選不知道又要騙南投人甚麼；而蔡培慧更是做賊喊抓賊、割稻尾的人，「補選上一年來不知道為南投做了甚麼？」呼籲鄉親全力支持在地年輕人游顥。