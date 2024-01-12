選前一天！侯友宜現身台中建國市場拜票…民眾夾道歡迎喊：凍蒜

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

總統大選倒數一天，國民黨總統候選人侯友宜12日前往台中掃街拜票，第一站就是位於台中市東區的建國市場，同時替立委候選人羅廷瑋輔選，只見他現身時，所到之處受民眾熱烈歡迎，人氣相當高。

▲總統候選人侯友宜12日赴台中掃街拜票。（圖／記者游瓊華攝，下同）

明(13日)天就是投票日，侯友宜12日上午赴台中，替羅廷瑋輔選他提到，「國民黨這幾年不斷地在改革、進步，各位可以想像到，一個從基層公務人員出身的侯友宜，打拚一輩子，前幾年才回到國民黨，短短幾年當中，國民黨願意徵召一個完整歷練的公務人員，出來參選總統，這就是不一樣的國民黨。」

侯友宜指出，「如果在早期傳統的國民黨，這是不可能的事情，因為公務人員跟政治不會有所連結，尤其我是身經百戰的刑警，行政中立，不跟政治有任何的牽扯，堅持公務人員的清廉之外，行政中立，我做40多年永遠秉持這個原則。」

侯友宜表示，如今回到國民黨就是要改變國民黨，回到國民黨就是要創造一個青年有效率，譨帶動政府往前走，把公務人員的優秀的文化帶進國民黨，這次國民黨願意徵召侯友宜，他宣示，會與趙少康一起大力改革。

而侯友宜現身建國市場時，受到民眾夾道歡迎，所到之處寸步難行，「凍蒜」呼聲此起彼落，可見人氣相當高。