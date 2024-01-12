賴清德說「侯友宜他們家的凱旋苑，平均租金比台北101還貴」？

圖文／台灣事實查核中心

2024總統大選三位候選人在選戰中，均有房產問題遭對手質疑，也引起社會關注。本查核幫助讀者分辨其概念混淆之處，並提供更精確的相關數字做為參考。

查證摘要

民進黨總統候選人賴清德2023年12月23日出席競選活動，指稱「侯友宜他們家的凱旋苑，平均租金比台北101還貴」，經查：

一、侯友宜家族名下的「凱旋苑」，每房約5.5坪，依照房型不同有多種房價，平均每坪租金2909元至3181元。

二、台北101大樓營運長曾於2023年5月對媒體說明，台北101平均每坪租金是3800元至4000元。

三、另檢視近5年實價登錄，台北101最低租金為3501元（2019年、20樓），最高租金是4998元（2021年、80樓）。

因此，根據公開可查的資料，不論台北101官方說法，或者政府實價登錄揭露的租金行情，台北101平均租金都高於凱旋苑。

查證結果：與所查資料不符。

凱旋苑平均每坪租金是2909元至3181元。至於台北101大樓平均租金，依照官方說法，是3800元至4000元；如照近5年實價登錄，則在3501元至4998元之間。依公開可查資料，台北101平均租金都高於凱旋苑。

賴清德的話來自哪裡？

民進黨總統候選人賴清德2023年12月23日出席競選活動「唱土地的歌，拚咱的希望-台中場」，會中指稱「（侯友宜）他們家的大群館，現在叫凱旋苑」、「5坪大的房間，一個月收1萬6千多元，1坪土地租金比101大樓平均租金還貴」（直播影片21:59-22:46）。

賴清德「凱旋苑平均租金比台北101貴」的說法，也出現在民進黨的競選CF與實體看板。

▲圖1：民進黨文宣「凱旋苑平均租金比台北101貴」

資料出處：《台視新聞》直播、《自由時報》報導、《民主進步黨》YT頻道

查核過程

查核點、賴清德稱「凱旋苑平均租金比台北101貴」，是否屬實？

凱旋苑租金每坪多少錢？

侯友宜家族所擁有的「凱旋苑」，為鄰近台北文化大學的5層樓出租住宅，共有103個房間可供出租。

凱旋苑在其臉書粉專有公布租金表，依照2023年8月21日貼文，每房約5.5坪，租金則依房型有所不同，有16000元、16500元、17000元、17500元四種價錢；換算成每坪平均租金，分別大約是2909元、3000元、3090元、3181元。

▲圖2：凱旋苑租金表／來源：凱旋苑臉書2023年8月21日貼文

台北101租金每坪多少錢？

（一）利用內政部建置的實價登錄網，可以查詢台北101大樓的租金價格。實價登錄自2012年8月實施，而101大樓租賃登錄最早一筆是2012年10月，最新一筆是2023年7月，總計揭露50筆租金。

2023年有兩筆租金登錄，平均每坪租金分別是4803元（69樓）、4251元（28樓）。如觀察近5年行情（2019-2023），最低租金是3501元（2019年、20樓），最高租金是4998元（2021年、80樓）。

▲圖3：台北101大樓近5年租賃實價登錄／來源：內政部實價登錄網（2024年1月5日查詢）

再查詢台北市府建置的台北地政雲重複確認， 近5年最低租金是3500元（2019年、20樓），最高租金是5000元（2021年、80樓），與實價登錄網查詢結果一致（租案相同，但租金尾數略有差異）。

（二）依據經濟日報2023年5月18日報導，台北101營運長劉家豪表示，目前台北101出租率95%至96%，平均每坪租金3800元至4000元。

查核記者向台北101租賃部查證報導正確性，租賃部專員表示，報導中的租金數據正確，沒有記者筆誤或者101營運長口誤之情形。該專員也說，101大樓內部會有租金統計，但不主動對外公布，營運長發言提及租金行情，就是代表公司資訊，外界要引用沒有任何問題。

▲圖4：台北101平均每坪租金3800至4000元／來源：經濟日報2023年5月18日報導

租賃部專員說明，有意承租的客戶可以自行與台北101接洽，也可以透過不動產仲介業者來談，而透過仲介業者成交的案件，依法需揭露租金。因此外界想了解101大樓租金行情，除了官方發言外，也可參考實價登錄資訊。

兩者租金金額的比較如何？

從以上資訊可知，凱旋苑每坪租金介於2909元至3181元之間。

台北101大樓租金行情，據其營運長2023年5月公開說明，平均每坪租金是3800元至4000元。查核中心檢視近5年實價登錄，台北101最低租金是3501元（2019年、20樓），最高租金是4998元（2021年、80樓）。

因此，不論台北101官方說法，或者政府實價登錄揭露的租金行情，均比凱旋苑租金為高。

查核中心諮詢住商不動產企研室執行總監徐佳馨。徐佳馨表示，外界要了解台北101租金行情，可到內政部實價登錄網直接查詢，也可用台北地政雲重複確認資料。

房仲業者：住宅租金跟商辦租金難相比

徐佳馨也指出，凱旋苑屬於出租住宅，而台北101是商辦大樓，兩者是不同的商品，在房產業界其實不會將兩者相比。要做價格上的比較，通常會選擇同類型、同區段的房產，例如想知道凱旋苑的租金高低，應該拿文化大學周邊的出租宿舍相比。