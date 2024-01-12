趙少康嗆年輕人非柯文哲禁臠　持續逼承諾「不與綠組聯合政府」

▲趙少康參訪杏花學塾。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康要求民眾黨總統候選人柯文哲表態，選後絕不與民進黨組成聯合內閣，或共推立法院正副院長，柯文哲回應，趙就是典型的「只問顏色，不問是非」，更說要年輕人投國民黨太困難。趙少康今（12）日受訪表示，年輕人是柯的禁臠嗎？是柯的獨占品嗎？「柯不能這邊也騙、那邊也騙，長久以來都是在騙，東騙一點、西騙一點，今天是深綠、明天又罵綠」。

趙少康今日上午參訪杏花學塾，關懷老人長照議題。被問到之前說希望柯文哲表態選後不要跟民進黨組聯合政府，但柯文哲還是不表態，趙少康直言，柯文哲真的不要躲，自己也要公開說，選後侯康絕對不會跟綠營組聯合政府或聯合內閣，也絕對不會跟綠營商量立法院怎麼推或合推院長、副院長，絕對不會；侯康配都敢講了，柯怎麼不敢講？

至於柯文哲說難道不能容納綠營，趙少康強調，自己說的是黨對黨，不是個人，因為個人好的當然還是可以容納，重點是不要跟綠營組聯合內閣，也不要跟綠營商量共推立法院長的事情。

趙少康批，不要再扯有沒有信心，侯康配當然有信心，柯不能這邊也騙、那邊也騙，長久以來都是在騙，東騙一點、西騙一點，今天是深綠、明天又罵綠，一個政治人物跟政黨的立場要堅定、不能模糊；當然要講清楚很痛苦，最好模糊左右逢源，但不可以這樣，政治就是要有立場。

國民黨最新廣告操作棄保，趙少康說，當然希望選票集中，不能講棄保因為對選民跟友黨不禮貌，選民自己做最後決定，就看選民的目標是什麼，如果覺得民進黨過去8年做得好就繼續選他們，民主政治就這樣，他們做得好自己也不用出來選，但若覺得民進黨過去8年做得不好，而且未來更不好，兩岸緊不緊張，美國大官、司令都說會打仗，如果賴清德不幸當選，兩岸會比現在好嗎？

趙少康提到，昨天自己問國際記者覺得現在好嗎？賴清德當選對美國、對世界好嗎？道理就這麼簡單，其實大家都看得清楚，台灣只要一部分選民因為意識形態、省籍、統獨而把眼睛都模糊起來，故意看不清楚，其實這道理非常簡單，所以當然希望集中選票，選票不集中的話，當然難度會高一點，但侯康配是很有信心。

趙少康強調，這次到中南部、到宜蘭，民眾反應非常強烈，尤其做生意的攤販、小吃店，反應非常熱烈，照理生意人比較保守，但這表示他們生活壓力非常大、非常沈重。

至於柯文哲說年輕人不會投給國民黨，趙少康批，年輕人是柯的禁臠嗎？是柯的獨占品嗎？「我上賀瓏夜夜秀的點閱率比柯高！上下集相加超過2百萬」，這不就是年輕人嗎？他們固然感性，但也很理性。