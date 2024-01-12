張小燕表態比3力挺！　侯友宜親回：會團結力量給台灣安定繁榮

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

明天就是投票日，藝人張小燕今（12）日就在臉書上針對大選表示，她希望能選出一位不要像政客，只會說好聽的話，他是一位好好做事的人；該貼文的下方也放上一張比「3」的人像圖片，字字句句暗示自己將投給3號國民黨總統候選人侯友宜。對此，侯也回應該貼文表示，他會用這份精神，團結台灣這片土地的力量，不分你我、不分顏色，化解仇恨跟對立，共同守護台灣。

張小燕說，「最近流傳一句話，『你有你的選哲，我有我的美德，但在我們之間的友宜勝過一切！』常讓我困擾的是一到選舉，親朋好友之間感情就會撕裂，可是，選舉是民主的象徵，我們應該尊重，每一個人的選擇！」

張小燕認為，「我希望我能選出一位領導人，他不要像政客，只會說好聽的話，但他是一位會好好做事的人，我希望我能選出一位領導人，不會讓我們的孩子去打仗，絕不能把寶島變成戰場，我希望我選擇的這位領導人，他是從基層做起，因為他才會知道，一個國家的運行，是所有的基層人員胼手胝足一起努力完成的，他會珍惜」。

侯友宜也在底下留言，「感謝小燕姐，守護中華民國的安全，讓台澎金馬這片土地的人民安居樂業，是國家領導人的首要責任，也是我從基層刑警走到今天，一生不變的信念」。

侯友宜說，「友宜的名字，是父母親對我的期盼，串起人與人之間的友誼，重情重義重誠信，這就是台灣最醇厚的人情味。我會用這份精神，團結台灣這片土地的力量，不分你我、不分顏色，化解仇恨跟對立，共同守護台灣，讓子子孫孫遠離戰火，帶給台灣安定繁榮的未來！」。