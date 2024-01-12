侯選前之夜讓馬英九「消失」？　趙少康：怕馬講半天又被找語病

▲趙少康參訪杏花學塾。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九辦公室證實，馬未受邀國民黨選前之夜的造勢活動，外界認為是因其接受德媒專訪時表示兩岸關係可以相信習近平，遭國民黨總統候選人侯友宜切割，民進黨更酸馬「票房毒藥」。國民黨副總統候選人趙少康今（12）日受訪則說，這時間很敏感，趙揣測，可能覺得馬來選前之夜，以馬的個性一定會解釋為何講這句話，一解釋如果外人從中又挑到語病就很麻煩。

趙少康今日上午參訪杏花學塾，關懷老人長照議題。被問到其實不是沒邀馬英九而是臨時取消，且是侯友宜親自致電國民黨主席朱立倫，要求不要讓馬英九出現在選前之夜台上，趙少康說，不知道啦！侯友宜沒跟自己商量這事，這事緣起就是擔心馬英九會一直在台上解釋半天，到時候搞不好更糟，民進黨很會見縫插針，因此選前最好不要有任何意外，平平順順過去就好，這可能就是主辦單位的考慮。

至於怎麼看陳水扁發文「台灣的選擇」卻被視為挺柯文哲？趙少康說，陳水扁怎麼可能會挺柯？不會的！至於民進黨內部主要因為新潮流獨大，其他派系不服，所以從這次選舉來看，民進黨出乎意料變得很不會選，跟過往不一樣，毫無章法，賴清德被打得毫無招架之力，只好亂咬，所以看起來民進黨是派系分裂了。

賀瓏夜夜秀稱重啟特偵組是空洞政見，要侯友宜不要再愚弄百姓，趙少康笑說，可惜他們昨天沒邀自己去，如果有邀的話，一定當場把賀瓏辯倒，「賀瓏知道當時為何要設立特偵組嗎？知道是誰設立的嗎？是陳水扁設立的，看現在大官貪污，缺什麼貪什麼，大發國難財，沒有特偵組就是很大的原因。」

趙少康反批，年輕人都被民進黨洗腦，以為特偵組去監聽王金平，但其實沒有特偵組，任何一個檢察官也能監聽王金平，這跟特偵組無關；而特偵組的功用就是監督大官，包括總統、副總統，所以侯康配自己也願意接受檢驗，賀瓏可能對那段歷史不了解，不然就再邀自己一次，大家來討論看看。