與2024年全一樣！年輕人爆買1996年舊日曆　 價格飆漲30倍

▲1996年日曆近期翻紅。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台近日「1996年老日曆」的搜索量暴漲600%，原因為2024年和1996年都是閏年，元旦同為星期一，這意味著2024年的日曆跟1996年完全一樣。這相隔28年的巧合，引起不少人上網收購復古的舊日曆，也讓其價格飆漲了30倍，平台交易量也創下新高。

▲因閏年週期關係，2024年與1996年的日曆一樣。（圖／翻攝自微博）

據《新民晚報》報導，一家電商平台的工作人員指出，大約從今年元旦開始，1996年的舊日曆每日的交易量，和新發量都有走高的趨勢，1月9日的成交量達到峰值，最多時有超過400人同時在一平台上搜尋「1996年曆」的關鍵字。

▲平台上「1996年日曆」的搜索量爆漲600%。（圖／翻攝自微博）

該工作人員表示，目前平台上1996年的年曆及年曆製品的均價在94元左右（人民幣，下同，約台幣413元），不少商品的價值飆升超過30倍。若印有迪士尼角色、當時當紅的偶像明星、四大天王、電影元素等等，價格能抬升更高。

▲印有當時當紅明星的1996年日曆，價格翻漲更多。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，不少1996年出生的人們，對於此次的舊日曆熱潮反應最為熱烈。1996年出生的小李表示，「我想買本出生那年的日曆過新年，我還專門對了一下星期幾，感覺特別神奇！」她花了69元（約台幣303元）買了一張郭富城早年的海報掛曆，作為粉絲的她感到很值得。

專家表示，其實閏年曆法完全相同的情況並不罕見，每經過一個28年的週期，閏年曆就會完全一樣。不少網友笑稱，今年搶不到1996年的日曆別灰心，多買點今年的日曆，等到2052年又能派上用場了。