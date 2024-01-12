海虎3官兵失聯22天！落海士官妻無助PO文悲問：為什麼找不到人？

▲海虎潛艦3名落海官兵至今仍下落不明 。（圖／翻攝張妻臉書）

記者莊智勝／高雄報導

海虎艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦2023年12月21日下午發生意外，3名官兵遭突如其來的湧浪拍落，就此失蹤、音訊全無，事發至今已22天仍未尋獲。失聯張姓士官的妻子今(12日)凌晨於臉書發文，無助表示「事發快一個月了，我也不懂為什麼找不到人」，還向國軍弟兄喊話，「能活著就是一種幸福，好好的活下去吧！」

海虎潛艦當天出海執行任務時因發現有異音所以上浮檢查，未料人員上甲板排除狀況時，卻突然遭湧浪拍擊，導致6名官兵落海，其中3人第一時間獲救送醫，而另外3名官兵則就此失聯，雖然事後軍方與海巡等單位出動艦艇、直升機於可能海域進行搜索，但至今僅於小琉球南方海域尋獲一件紅色充氣式救生衣，3人落海迄今22天，仍然下落不明。

落海張姓士官的妻子數度在臉書發文喊話，祈求丈夫快點回家，並懇請各界伸出援手協尋。今凌晨張妻再度於臉書無助PO文，「事情過了快一個月了，我也不懂為什麼找不到人，還一次3個都找不到。軍方持續搜索，這個答案是肯定的，搜索什麼、搜索哪裡，這又是個未知數。有沒有人知道，如果漂到鄰近國家，那麼我應該找哪個單位呢？我很謝謝這次幫助我們的弟兄，真的很謝謝你們，你們也辛苦了，能活著就是一種幸福，好好的活下去吧！」最後還向丈夫喊話，「快點回來啦！」