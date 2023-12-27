正宮驚見「89次愛的行事曆」　夫辯妻睡覺打呼才去摩鐵

記者黃翊婷／綜合報導

已婚的曾姓保險業務員被妻子指控外遇黃姓女同事，他甚至在行事曆寫下約會次數當紀念，至少有89次以上，兩人發生多次性行為，還互傳「寶貝」、「每天都很想你」等曖昧訊息。雖然曾男及黃女皆矢口否認，但橋頭地院法官檢視現有證據之後，認定兩人確實關係不一般，不過查無是否曾發生性行為，最終判他們應各自賠償曾妻10萬元。

▲曾妻指控丈夫與黃女發生婚外情，約會超過89次且已經發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

曾妻在判決書中主張，丈夫和黃女是同事，沒想到兩人共事一段時間之後竟然發展出婚外情，不僅透過LINE互傳「早安寶貝」、「大廚，你今天煮什麼好料的啊」、「你手機可以讓她看了」、「我以後怎麼相信你」、「每天都很想你」等曖昧訊息，丈夫甚至會在行事曆上記載約會次數當紀念，每次約會及出入旅館、飯店就會記錄下來，至少有89次以上，她認為兩人已發生多次性行為，憤而決定提告求償100萬元。

黃女辯稱，她和曾男只是因為長期共事比較熟稔，新冠疫情升級之後因為同事見面不易，才會傳送「早安」訊息，「寶貝」則是基於開玩笑的戲言；至於「每天都很想你」這句話，她原本是想說「每天都很想你們」，沒想到訊息還沒打完就不慎誤傳，隔天發現後立即打電話解釋，兩人之間是清白的。

曾男也表示，「早安寶貝」不過是同事間偶爾為之的玩笑話，他沒有和黃女一起去摩鐵，因為妻子睡覺會打呼，影響到他的睡眠，考量到家中還有其他家人同住，所以他偶爾會去摩鐵獨處、泡湯及補眠；此外，妻子提告之後，他多次請求復合，只是妻子都沒有答應。

然而，橋頭地院法官認為，曾妻問過曾男，「你覺得我跟黃女在爭著要你？你很貪心，你要享受齊人之福，你兩個都要啊？」他卻多次答覆「我也可以兩個都不要」，如果他與黃女只是一般同事交情，面對妻子質疑，應該會先否認交往關係，何必多次表達「我也可以兩個都不要」，因此認為他和黃女之間確實已經逾矩。

法官進一步指出，雖然黃女聲稱「每天都很想你」這句話是誤傳，她直到隔天才發現，但這句話是在當日下午6時許發送，她在晚間10時許3度與曾男傳送訊息、照片，若真的是誤傳，怎麼可能完全沒有發現，因此不採信她的說詞。

法官表示，從上述證據看來，曾男與黃女之間的交往已經超越一般異性的社交行為範疇，但查無是否曾發生性行為，最終判兩人應各自賠償曾妻10萬元，全案仍可上訴。