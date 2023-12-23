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社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥吵架脫口「你像保險套用完就丟」　結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子與阿強（化名）皆為現役軍人，兩人平時關係不錯，2022年12月間卻因為公務分派意見分歧，蔡男脫口說出一句「你就像用過的保險套，用完就丟」，結果遭阿強一狀告上法院。橋頭地院法官審酌蔡男、證人的證詞之後，認為他只是表達失當，沒有無端謾罵、嘲弄的意思，因此判決無罪。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲蔡男與好友因為意見不合起紛爭，最後竟鬧上法院。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，蔡男與阿強曾在某單位一同服役，平時不論是在公務或私交關係都很不錯，但2022年12月30日雙方因為公務分派意見分歧，他竟在宿舍一樓門口脫口說出「XXX（阿強名字），你就像用過的保險套，用完就丟」，因而挨告公然侮辱。

蔡男辯稱，案發當時阿強剛好要調單位，想要利用時間整理內務，但他覺得應該要先去執行任務，才會順勢說出那樣的話，實際上並沒有侮辱的意思，兩人平時感情不錯，講話都會開玩笑，當同事已經7、8年了。

鄭姓證人也表示，阿強當天要調職，想先打包行李，但蔡男認為應該先執行任務，接著就說出上述那句話，當下他有發現阿強聽完之後情緒低落，不過，兩人平常就是好麻吉，經常聚在一起聊天互開玩笑，可能是因剛好要調職又聽到這種玩笑話，阿強才會覺得被傷害。

橋頭地院法官認為，蔡男的描述與證人的證詞大致相符，考量到案發前兩人的互動、案發時的事件脈絡，以及蔡男的言詞前後文意、語氣、語境等因素，可見兩人只是因為公務分派意見不同起紛爭，蔡男表達較為負面、失當，並非有意無端謾罵或嘲弄，主觀上難以認定蔡男有貶損阿強人格、名譽之故意。

法官接著表示，「保險套」一詞屬於客觀物品名詞，縱使蔡男的說詞會讓阿強主觀上感受到不快或難堪，但綜合上述證據，尚不構成公然侮辱罪，加上檢方舉證不足，最終裁定蔡男無罪，全案仍可上訴。

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