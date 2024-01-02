人夫懷疑分居妻外遇　搶「用過衛生紙」遭親友圍毆

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓人夫懷疑黃姓妻子在分居期間外遇，2021年2月間前往妻子租屋處，目擊妻子與一名陌生男子同處一室，雙方卻為了爭奪疑似沾有體液的衛生紙起口角，他遭到妻子的2名親友打傷，因此決定提告求償50萬元。橋頭地院法官審理後，判黃女及2名親友應連帶賠償5萬元。

▲葉男與妻子等人為了搶「衛生紙」起口角。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

葉男在判決書中主張，他懷疑妻子在分居期間外遇，2021年2月15日前往妻子的租屋處，經過妻子同意之後進入屋內，卻看見裡面還有一名陌生男子，雙方為了爭奪疑似沾有體液的衛生紙起口角，妻子竟叫黃姓姪子、裴姓外甥上樓助陣，導致他遭打傷，傷勢包含頸部挫傷、右手臂挫傷、左前臂挫傷、左手中指挫傷，憤而決定對妻子及動手的2名親友提告求償50萬元。

黃女辯稱，當時裴男並不在場，黃男出手只是為了阻止葉男打她，傷勢都是葉男自己掙扎造成的，她並未出手毆打。而裴男和黃男經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

不過，葉男與黃女的兒子出庭作證，指稱目睹3人毆打父親；房東也證稱，看到事發之後裴男被人騎機車載走，兩人的證詞皆與黃女的說詞不同。

橋頭地院法官認為，證人的證詞與葉男的說詞大致相符，且描述內容與葉男的傷勢一致，因此認定黃女等3人確實曾出手攻擊葉男，考量到3人的身分、地位、資力與加害程度，最終判他們應連帶賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。