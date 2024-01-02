　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫懷疑分居妻外遇　搶「用過衛生紙」遭親友圍毆

記者黃翊婷／綜合報導

葉姓人夫懷疑黃姓妻子在分居期間外遇，2021年2月間前往妻子租屋處，目擊妻子與一名陌生男子同處一室，雙方卻為了爭奪疑似沾有體液的衛生紙起口角，他遭到妻子的2名親友打傷，因此決定提告求償50萬元。橋頭地院法官審理後，判黃女及2名親友應連帶賠償5萬元。

▲衛生紙,衛生紙團,紙團（示意圖／記者陳羿妏攝）

▲葉男與妻子等人為了搶「衛生紙」起口角。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

葉男在判決書中主張，他懷疑妻子在分居期間外遇，2021年2月15日前往妻子的租屋處，經過妻子同意之後進入屋內，卻看見裡面還有一名陌生男子，雙方為了爭奪疑似沾有體液的衛生紙起口角，妻子竟叫黃姓姪子、裴姓外甥上樓助陣，導致他遭打傷，傷勢包含頸部挫傷、右手臂挫傷、左前臂挫傷、左手中指挫傷，憤而決定對妻子及動手的2名親友提告求償50萬元。

黃女辯稱，當時裴男並不在場，黃男出手只是為了阻止葉男打她，傷勢都是葉男自己掙扎造成的，她並未出手毆打。而裴男和黃男經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

不過，葉男與黃女的兒子出庭作證，指稱目睹3人毆打父親；房東也證稱，看到事發之後裴男被人騎機車載走，兩人的證詞皆與黃女的說詞不同。

橋頭地院法官認為，證人的證詞與葉男的說詞大致相符，且描述內容與葉男的傷勢一致，因此認定黃女等3人確實曾出手攻擊葉男，考量到3人的身分、地位、資力與加害程度，最終判他們應連帶賠償5萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
恐怖聲音！日本7.6強震瞬間「10秒碰撞聲」　台網看呆：瞬間
20歲百萬女網紅車禍墜河亡！開玩笑「睡海裡」真溺斃
跨年後好多人生病！幾乎都發燒　醫：疫情升溫
直擊吳東諺領錢「快閃進旅館」！　白家綺同天PO文：是全家人活
日本7.6強震影片曝！　整排消防車奔赴重災區
最美議員自曝情傷「機師男友藏前任性感照」　1轉機看開
快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA
不是快轉！7.6強震「海嘯猛衝」他家門口35秒　男子逃難返回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

採茶工被分手勒昏女友囚禁　爸大義滅親報警！判刑公布

「關鍵500萬」曝光　周典論豪宅監視器畫面全沒了

人夫懷疑分居妻外遇　搶「用過衛生紙」遭親友圍毆

日本石川大地震　屏東消防特搜整裝待命隨時馳援

快訊／高雄跨年「真的有刀」！警撿回1套水果刀：遺失物辦理

快訊／抓到原子筆男了！高雄晚會害多人受傷　恐嚇危安罪送辦

快訊／高雄跨年「原子筆哥」找到了：不知道會鬧這麼大

日本餘震頻傳　蔣萬安下令北市搜救隊整備待命中

高雄跨年「原子筆當小刀」烏龍！陳其邁臉書曝危機處理

亞錦賽中韓開幕戰門票瘋搶！他買4張喊價8000　下場來了　　

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

日本石川7.6強震「地面裂開」 第1波海嘯已到！當局籲避難

採茶工被分手勒昏女友囚禁　爸大義滅親報警！判刑公布

「關鍵500萬」曝光　周典論豪宅監視器畫面全沒了

人夫懷疑分居妻外遇　搶「用過衛生紙」遭親友圍毆

日本石川大地震　屏東消防特搜整裝待命隨時馳援

快訊／高雄跨年「真的有刀」！警撿回1套水果刀：遺失物辦理

快訊／抓到原子筆男了！高雄晚會害多人受傷　恐嚇危安罪送辦

快訊／高雄跨年「原子筆哥」找到了：不知道會鬧這麼大

日本餘震頻傳　蔣萬安下令北市搜救隊整備待命中

高雄跨年「原子筆當小刀」烏龍！陳其邁臉書曝危機處理

亞錦賽中韓開幕戰門票瘋搶！他買4張喊價8000　下場來了　　

桃園市大園區113年元旦升旗　余誌松：致力打造共融「新」家園

桃園市八德區113年元旦升旗　千人齊唱國歌與愛國歌曲

迎新年！立委候選人賴香伶攀登石門山　挑戰與民眾深度連結

總統勝敗關鍵　陳其邁急催青年返鄉投票：相信他們會做出正確選擇

「新一代TOYOTA Camry」將開賣！3動力折合新台幣73萬起

沒戴老花眼鏡…簡沛恩慘遭詐騙丟19萬！　以為「50塊」停車費

開工日不憂鬱！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」今天限定喝

aespa要來了！　年終尾牙報復性回流

周杰倫3兒女「最新近照曝光」！Romeo海上伸手護母姊　昆凌夫妻放閃

不斷更新／日本7.6強震增至6死　未來1周恐再爆大地震

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

「陳老師」殺人逃亡24年　越南小吃店落網

高雄跨年「真有刀」！警以遺失物辦理

高雄原子筆男落網！恐嚇危安罪送辦

夫疑分居妻外遇　搶「衛生紙」遭圍毆

屏東特搜整裝待命隨時馳援

機車攔腰撞上捷運工地砂石車　男顏面破碎亡

中韓開幕戰門票瘋搶！他4張喊價8000　下場來了　

「關鍵500萬」曝光　周典論豪宅監視器畫面全沒了

蔣萬安下令北市搜救隊整備待命中

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

探班夜店夫！人妻喇舌男客　摩鐵酒醒告性侵

高雄跨年烏龍！陳其邁臉書曝危機處理

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

更多熱門

相關新聞

妻驚見夫「89次愛的行事曆」　結局曝

妻驚見夫「89次愛的行事曆」　結局曝

已婚的曾姓保險業務員被妻子指控外遇黃姓女同事，他甚至在行事曆寫下約會次數當紀念，至少有89次以上，兩人發生多次性行為，還互傳「寶貝」、「每天都很想你」等曖昧訊息。雖然曾男及黃女皆矢口否認，但橋頭地院法官檢視現有證據之後，認定兩人確實關係不一般，不過查無是否曾發生性行為，最終判他們應各自賠償曾妻10萬元。

2男吵架脫口「你像保險套」　結局無罪

2男吵架脫口「你像保險套」　結局無罪

人妻手遊玩到精神出軌　結局失婚賠錢

人妻手遊玩到精神出軌　結局失婚賠錢

遛狗沒繫牽繩　騎士慘摔！飼主下場曝

遛狗沒繫牽繩　騎士慘摔！飼主下場曝

拍人妻壞壞片　小王遭圍毆再賠40萬

拍人妻壞壞片　小王遭圍毆再賠40萬

關鍵字：

橋頭地院

讀者迴響

熱門新聞

日本地震誤報　氣象廳道歉

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

火海吞社區！命名令和6年能登半島地震

強度挑戰冷氣團！明晨急凍「探11度」　還有2波變天接力

日本強震後　新潟核電廠乏燃料水溢出

快訊／車停國道　駕駛一早離奇墜橋OHCA

高雄「原子筆哥」找到了：不知鬧這麼大

冷戰太久就會分手三大星座！

安心亞真實體重曝光！　持續半年訓練「辣露蜜桃臀」網讚：救了新竹跨年

快訊／日本7.6大地震增至5死！　重災區LIVE畫面曝光

更多

最夯影音

更多
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD
金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面