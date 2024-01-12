45歲工程師相親100多次！婚介曝失敗關鍵：愛找嫩妹又小氣

▲工程師相親姿態很高，身高差一公分都不行。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

現代人忙於工作，有時就連認識新朋友的時間都沒有，更不用說談戀愛，因此許多人會靠相親找對象。大陸一名婚介王姓紅娘直言，這些大齡的優秀人士不是找對象難，而是大多都是自我定位不準，太挑了。

根據陸媒《都市快報》報導，王女舉例，杭州一名現年45歲的馮姓男子是工程師，10多年來相親相了100多次，但到現在都還沒找到對象。

王女透露，馮男講話會結巴，按照常理，應該降低要求來相親，但相反地，馮男自我優越感很強、姿態擺很高，例如看完女生的照片總是嫌棄「臉太大」、「長太老」等。王女坦言，自己也一直覺得馮男的理由超奇葩，且還偏偏硬是要找30歲左右的女生，雖然確實長相娃娃臉，但標準實在太高。

王女嘆，女生是外地人也不行，因為馮男說自己是正宗老杭州人，身高只有159公分也不行，底線就是160公分，說是為了下一代考慮；但事實上，王女直言，馮男最大問題還是小氣，好幾次暗示馮男要買杯飲料給女生，就是死活不肯動。

王女越說越生氣，「幾十元的飲料都捨不得花，最後還是女生買水給他喝，所以這麼多年，雖然小馮成了杭州各大紅娘的常客，但他依舊單身。」

延伸閱讀

▸ 26歲警巡邏時舉槍轟心臟身亡 最後留言曝光「要變厲鬼報仇」

▸ 伯母沒生孩…阿嬤怒噴「老雞X」羞辱！聯手女兒暴打媳 晚輩看不下去：會有報應

▸ 4孝子「爸遺產想全留給媽」 1動作律師驚喊母湯：落到親戚手中