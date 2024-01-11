台灣公益廚師協會為「慢飛勇寶貝」義煮　人氣餐車現做義式捲餅

▲「j老爹行走的伙房」現做義式蕃茄肉醬捲餅。（圖／張宇騏提供）



記者楊淑媛／桃園報導

不只五星料理，還有手作「義式捲餅」！台灣公益廚師協會理事長張宇騏11日表示，協會第55場義廚活動，日前於桃園市八德區寶貝潛能發展中心展開；除了來自各地的義廚、志工們，當天自備大鍋具、新鮮食材現場烹調五星級料理，還有「j老爹行走的伙房」也將行動餐車直接開抵該中心戶外，現做義式蕃茄肉醬捲餅，深受大小朋友歡迎。

▲台灣公益廚師協會自備大鍋具、新鮮食材現場烹調五星級料理。（圖／張宇騏提供）

張宇騏說，協會義廚來自全台各大餐廳主廚，每月舉辦一場義廚公益活動，公益列車並巡迴全台各縣市弱勢單位，期以美食傳送溫暖和愛。2024年新的一年開始，協會義廚活動本月8日來到飛立雅莊園桃園私立寶貝潛能發展中心，陪伴慢飛天使們。

▲五星級Buffet菜單由簡道銘理事用心操辦設計。▼手作義式捲餅受歡迎。（圖／張宇騏提供）

這場關懷「慢飛勇寶貝、夢想起飛」的義廚活動，由其和副理事長白全盛擔任總召，李豐達負責活動主廚，而五星級Buffet菜單則由簡道銘理事用心操辦設計，呈現多道創意料理，美味上路，令人開心。

還有「j老爹行走的伙房」也將行動餐車直接開抵該中心戶外，現做義式蕃茄肉醬捲餅。「j老爹行走的伙房」主廚許志鴻，過去17年裡，是名身兼多職的義式料理廚師、廚藝教師、餐飲顧問。主廚許志鴻因捐肝救父後，在太太的鼓勵下，一圓年輕時就夢想開餐車的他，改做行動餐車，賣自己與太太喜愛吃的「墨西哥捲餅」，近些年來已累積不少忠實客戶，夫妻倆亦積極參與公益活動，不落人後，受人肯定。

▲「慢飛勇寶貝」分享五星級料理。（圖／擷取自寶貝潛能中心）

張宇騏指出，台灣公益廚師協會的義廚活動，已展開4年多，希望藉由每次活動讓社會每個角落都能看到義廚的用心關懷，照顧偏鄉、弱勢族群不遺餘力。協會也秉持只要有需要，全台皆公益的理念，走遍台灣每個角落；而義廚活動同時結合義演，不僅分享美食，還有歌舞帶動歡樂。

八德區寶貝潛能發展中心的義廚活動，包括：泡泡奇蹟達人、J老爹行走的伙房、桃園市麥克家族開創協會、桃園市八德友好發展協會、台灣海線聯誼會等相關公益單位熱情參與。