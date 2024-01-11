航班停留南非期間　英機師「好心幫忙女路人」被綁架虐待5小時

▲英航機師在南非遭到綁架。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國航空(British Airways)一名機師隨航班飛到南非，中途停留時間到當地商店購物時，發現一名女路人需要幫忙把重物搬到車上，他好心幫忙卻遭到一群男子綁架，殘酷虐待長達5小時。

英國媒體報導，這名機師與其他機組人員抵達南非約翰尼斯堡市(Johannesburg)後，預計在當地停留2天才會駕駛其他班機離開，沒想到他前往當地超市購物時慘遭綁架。





▲事件發生後，英航最後更換其他機師駕駛原班機。（圖／示意圖／CFP）

這名機師在超市購物完正準備離開時，遇到當地一名女子請他幫忙，他沒想太多便幫女子把重物搬到車上，沒想到抵達車子時，車上突然出現一群男子，把他押上車後帶到一處偏遠郊區，要他提供銀行帳戶密碼。

綁匪成功獲得男機師銀行帳戶後，還打電話給機師老婆，威脅她也要交出銀行帳密，不然就會對男機師不利，期間還拍下凌辱照片。

消息人士透露，這名男機師忍受了長達數小時的虐待和攻擊，直到銀行帳戶被清空才終於獲釋，「整個過程就像是電影情節」，事後發航空公司考量他的遭遇，已讓他暫時休假並更換新的機師駕駛預定航班。英航沒有對外證實事件細節，僅表示正在配合當地政府調查。