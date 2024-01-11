台東縣推動離島飲用水共享平台　取水減碳成效看得見

▲環保局推離島飲用水共享平台，並注入當地特色元素的圖樣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓到訪綠島與蘭嶼的旅客能養成自備環保杯，且可隨時取用潔淨衛生的飲用水，台東縣環境保護局結合當地機關及旅宿業者，共同推動「離島飲用水共享平台」活動成效佳，112年獲得環境部水質保護司支持，將10台飲水機裝設物聯網計數器，並注入當地特色元素的圖樣，讓遊客在取水的同時，也能欣賞在地獨有的人文之美。

台東縣環保局指出，為鼓勵民眾到離島旅遊時，自備環保杯，減少購買瓶裝水，目前綠島共有38處飲用水加水點（https://reurl.cc/8pg14X），蘭嶼則有3處飲用水加水點（https://reurl.cc/W12pLx），其中，環境部補助10台飲水機裝設物聯網計數器，並注入當地特色元素的圖樣，例如綠島燈塔、將軍岩、觀音洞、飛魚與蘭嶼水芋等，變身成了獨一無二的色彩繽紛飲水機，在裝水之餘，可透過飲水機外殼的美麗貼膜，認識在地特色之美。

台東縣環保局進一步說明，約600cc就為地球減少使用一支寶特瓶，而每減少1支寶特瓶使用約可減少150公克碳排放量，當民眾取水時，透過裝設的物聯網計數器，即時顯示累計取水量，就可計算自己為環境減少了幾支寶特瓶。

10台特色的飲水機設置點：綠島-東部海岸國家風景區綠島遊客中心(2台)、綠島人權紀念園區-第三大隊展示區(2台)、綠島人權紀念園區-綠洲山莊(1台)、綠島人權紀念園區-影音大廳(1台)、台東戶政事務所綠島辦公室(1台)、綠島觀音洞(1台)、蘭嶼-蘭嶼衛生所(1台)、台東戶政事務所蘭嶼辦公室(1台)。