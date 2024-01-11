正妹Coser搭地鐵遭攔下盤查！站務員報警：引起圍觀要負法律責任

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名Coser1月7日發影片稱，自己在上海乘坐地鐵時被攔下，並遭遇盤查。影片顯示，這名女生剛剛從漫展回來，但是被禁止進站，並遭遇安檢員盤查，詢問她Cos的是什麼形象，在確認對方是大陸遊戲角色並穿的是漢服後，要求她提供身分證。最後，安檢員要求她摘下帽子和飾物，並表示如果在地鐵中「引起圍觀要負法律責任」。

據《華商報大風新聞》報導，網傳影片顯示，地鐵站進站口外，一名女孩身著動漫服飾，戴著帽子，頭髮染成紫色，被攔後和地鐵安檢員解釋溝通，「請問我為什麼不可以進地鐵站？」

安檢員對女孩的著裝有異議，要求查驗女孩的身分證，「我們要叫警員過來一下，妳這Cosplay是什麼形象？」女孩回答自己是扮《原神》的七七，並強調《原神》是「國產遊戲」，身上的衣服也是自己搭配的漢服。





▲cosplay遊戲角色裝扮的女孩乘地鐵被安檢員攔下。（圖／翻攝自大風新聞）

安檢員一再要求女孩摘帽，讓女孩把頭髮上貼上的飾品（字符）拿下來。女孩表示，她的帽子比較難固定，如果拿下來，要重新再花半小時，坐車就會比較麻煩。

由於七七的設定為脫離生死掌控的殭屍，安檢員居然說，「提醒一下，坐地鐵碰到這種復古、恐怖、低俗的裝扮，我們是不允許坐的，在地鐵裡不要有過激的行為，如果引起圍觀，妳要負法律責任。」女孩反問，「我恐怖嗎？我覺得我很可愛啊！」

安檢員強調，「剛才跟妳提醒了，不要有過激行為或過度的表現，不要引起乘客的圍觀，或者是聚集，或者是被別人拍照。如果是恐怖、低俗這種事情，我們給妳告知一下。」

1月9日下午，對於上海地鐵是否明文規定奇裝異服者不得乘坐地鐵，上海地鐵工作人員表示，「沒有具體說奇裝異服不能乘坐，但不知道具體當時是什麼狀況。我先把這個情況記錄下來，先反映一下，您保持電話暢通，之後會有工作人員跟您聯繫的。」