同事領7萬「他年終才2萬」　真相反轉！全場傻：佛心公司哪裡找

▲原PO只上班78天，還有2萬年終可領。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

年終就快入袋了，但進帳多少，不少上班族會私下與同事做比較！一名網友抱怨，他年終只領到2萬，而同事竟拿到7萬多元，真相讓人哭笑不得，原PO自曝去年僅上班78天，同事則是都沒請假。文章曝光後，引來全場網友開噴「我懷疑是炫耀文，含特休只在職78天，還有2萬年終？」

一名網友在臉書《爆廢1公社》自曝，去年上班天數只有78天（含特休），而近日看到年終入帳了，讓他備感疑惑，「其他同事沒請過假的，年終都領到7萬多，我怎麼只領到2萬（未稅）？」

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文章曝光後，不少網友質疑「去年只上78天含特休，你是不是常請事假」、「包含特休，只上班78天，真好意思」、「上78天，真的夠廢」、「你公司的資訊給我，我來去應徵」、「哈囉，是休78天還是上78天」。

對此，一票網友質疑開酸，「國王人馬，不要比了...」「一個月在職6～5天，每星期露臉打卡一天左右，你怎麼好意思領年終」、「你這樣上班不到四個月，領1/4很多了吧」、「所以你同事一年上班的天數是？」「你一年只上78天是在哈囉」、「笑死，一周5天*52周，你只上了70幾天還有年終拿？這麼佛心的公司哪裡找」、「我懷疑是炫耀文，含特休只在職78天，還有2萬年終？這不是炫耀是啥」、「這確定不是反串嗎？一般人上班加特休220-230天，這樣7萬，你是約1/3，2萬多，給的%不是差不多嗎」。

而留言串，還釣出一票苦主哀喊，「我做一年才不到2000元年終，你還有臉嫌」、「我去年就是因為年終才兩萬，做得工作比別人多，忍不住才離職」、「真好，有的人一年到頭年終只有200元」、「年終2萬多元啊！我們只有900元」。