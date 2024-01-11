男友幫剝蝦很正常？台灣女性曝「這是愛的表現」　日人：手乾淨嗎

▲50名女生中，有8成的人認為「別人幫忙剝蝦」很正常。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有吃過別人幫忙剝的蝦嗎？近日日本節目調查50名台灣女生，發現在這之中有41人覺得「別人幫忙剝蝦是很正常的事」，其中還有女子提到，「不可能有男人不為我剝蝦」。此事曝光後，就引發不少台灣網友討論。

根據日媒《modelpress》報導，日本節目《ワールドモメゴトリポート》之前對台灣女生進行街頭採訪，其中觀點讓日本藝人賀蘭千秋（ホラン千秋）感到訝異。節目提到，台灣常見有蝦的料理，而台灣女性用餐時，會覺得男生「幫剝蝦是正常的」。

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有名女子在節目上說，「不可能有男人不為我剝蝦」，但男友若幫其他女性剝蝦，絕對是不妥的。節目組還到專門賣蝦的店家觀察，結果注意到好幾桌的男生都在幫女生剝蝦，而在這之中，就有一名女子說，「我真的很高興他不想讓我弄髒我的手，我覺得這是愛的表現。」而男子則說，「這（剝蝦）並不麻煩」。

▲會吃別人剝的蝦嗎？（示意圖／記者黃稜涵攝）

節目調查了50名台灣女性，結果有41人覺得「剝蝦是很正常的事」。對此，賀蘭千秋坦言自己很重視衛生，若旁人幫忙剝蝦，會心想「你確定你的手乾淨嗎？」

臉書粉專「日本省錢小站」也分享此事，底下不少網友討論道，「要吃自己剝」、「我都用牙齒剝欸」、「吃飯之前記得先洗手就好啦」、「我都自己剝欸」、「負責剝蝦擔當！剝出一整隻完美尾巴的時候很開心」、「我老公剛開始來台灣也是被我這樣訓練，他現在會自動剝」、「我是女的，但我會幫朋友（男或女）剝蝦，純粹是方便」。