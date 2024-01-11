　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友剝蝦很正常？台灣女性「這是愛的表現」　賀蘭千秋：手乾淨嗎

剝蝦，男友，蝦殼。（圖／資料照）

▲50名女生中，有8成的人認為「別人幫忙剝蝦」很正常。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有吃過別人幫忙剝的蝦嗎？近日日本節目調查50名台灣女生，發現在這之中有41人覺得「別人幫忙剝蝦是很正常的事」，其中還有女子提到，「不可能有男人不為我剝蝦」。此事曝光後，就引發不少台灣網友討論。

根據日媒《modelpress》報導，日本節目《ワールドモメゴトリポート》之前對台灣女生進行街頭採訪，其中觀點讓日本藝人賀蘭千秋（ホラン千秋）感到訝異。節目提到，台灣常見有蝦的料理，而台灣女性用餐時，會覺得男生「幫剝蝦是正常的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有名女子在節目上說，「不可能有男人不為我剝蝦」，但男友若幫其他女性剝蝦，絕對是不妥的。節目組還到專門賣蝦的店家觀察，結果注意到好幾桌的男生都在幫女生剝蝦，而在這之中，就有一名女子說，「我真的很高興他不想讓我弄髒我的手，我覺得這是愛的表現。」而男子則說，「這（剝蝦）並不麻煩」。

▲蝦子,蝦料理,剝蝦。（圖／記者黃稜涵攝）

▲會吃別人剝的蝦嗎？（示意圖／記者黃稜涵攝）

節目調查了50名台灣女性，結果有41人覺得「剝蝦是很正常的事」。對此，賀蘭千秋坦言自己很重視衛生，若旁人幫忙剝蝦，會心想「你確定你的手乾淨嗎？」

臉書粉專「日本省錢小站」也分享此事，底下不少網友討論道，「要吃自己剝」、「我都用牙齒剝欸」、「吃飯之前記得先洗手就好啦」、「我都自己剝欸」、「負責剝蝦擔當！剝出一整隻完美尾巴的時候很開心」、「我老公剛開始來台灣也是被我這樣訓練，他現在會自動剝」、「我是女的，但我會幫朋友（男或女）剝蝦，純粹是方便」。

ET快訊
網紅西西歪「再見了台灣」！　沒買回程機票：離開傷心地
拒接尾牙4年！張惠妹點頭了　超爽科技公司曝光
快訊／恭喜！殷琦再添丁　順利產下小兔寶
快訊／八里民宅氣爆！冷氣室外機炸飛40公尺　屋主父成焦屍
五股出現「乾哥乾妹」巨幅畫像　新北地院回應了
快訊／火大怒告陳綺貞！　鍾成虎發聲：公司資產被偷
高嘉瑜市場拜票　李彥秀媽媽堵人狂罵「肖查某」、「被人打到哭」
快訊／對戰布莎南15連勝！　戴資穎直落二晉級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事領7萬「他年終才2萬」　真相反轉！全場傻：佛心公司哪裡找

吸金庫財氣！命理師曝銀行「發財水」使用5撇步：無往不利

男友幫剝蝦很正常？台灣女性曝「這是愛的表現」　日人：手乾淨嗎

網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

「哥哥」變男友？她突遭告白「畢業後交往」　網嗨：好像偶像劇

北市研擬設置「班班求救鈴」　教團：防「誤觸亂按」應有配套措施

梅山「櫻榖王」開了！樟樹湖河津櫻競艷超夢幻　最佳賞花期曝

玉山零下8.5度！主峰石碑「冰封」　山友須備防寒手套

補校安漏洞　教團籲立即盤點校園「曝險少年」轉中介教育

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

同事領7萬「他年終才2萬」　真相反轉！全場傻：佛心公司哪裡找

吸金庫財氣！命理師曝銀行「發財水」使用5撇步：無往不利

男友幫剝蝦很正常？台灣女性曝「這是愛的表現」　日人：手乾淨嗎

網紅提案訂「大型重機行駛國道進度」　交部：先改變駕駛行為觀感

年薪百萬！工程師喊離職「日本賣地瓜球」　全場見1點搖頭了

「哥哥」變男友？她突遭告白「畢業後交往」　網嗨：好像偶像劇

北市研擬設置「班班求救鈴」　教團：防「誤觸亂按」應有配套措施

梅山「櫻榖王」開了！樟樹湖河津櫻競艷超夢幻　最佳賞花期曝

玉山零下8.5度！主峰石碑「冰封」　山友須備防寒手套

補校安漏洞　教團籲立即盤點校園「曝險少年」轉中介教育

物流暨供應鏈協會與瑞士業者　合辦歐盟碳排配額交易說明會

恭喜羅小白懷二胎！　「出血以為是月經」3天前現蹤街頭打鼓

馬來西亞老師也來台灣拍寫真　李藹蔚擁50萬粉體態傲人

馬文君質疑「家族賣台灣農技給大陸」　蔡銘軒父子斥抹黑提告

台積電漲2元收586　台股小漲80點來到17545點

快訊／馬英九缺席藍選前之夜遭疑切割侯　馬辦：我們沒有受邀

遭潑髒水不忍了！楊曜聰嗆對手抹黑　黃秀芳冷回應

謝京穎鏡頭前「擠胸」太火辣！　網噴鼻血笑問：書偉知道嗎

飛機即將起飛！加航乘客突「打開機艙門」摔出飛機

謝龍介拍宣傳片諷刺「在路上」　民進黨：先把國民黨的車修好

生活熱門新聞

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　見面合照曝光

他見1鞋款今年大流行納悶了　眾人勸：台灣不適合

5年級神店回歸？香鷄城預告重返市場

台灣今年「3毒齊發」！醫示警了

LINE被盜！　醫曝受災戶「共同特色」

鳳梨說的「辣個男人」身分曝！　馮語婷回應性別疑雲

快訊／11縣市「今晚不到10度」

飛日本1599元起！虎航促銷10:00開跑

更多熱門

相關新聞

冬天穿得厚！他一瞥「發現女生的祕密」

冬天穿得厚！他一瞥「發現女生的祕密」

冬天天氣冷，大多數人都會穿得很厚。就有男網友最近注意到，好像蠻多女生冬天都不會穿內衣，這是少數狀況，還是多數女生都心想衣服很厚、不穿內衣沒關係呢？貼文曝光後，掀起底下網友討論。

妹子「不怕天氣急凍」照穿短裙！內行曝原因

妹子「不怕天氣急凍」照穿短裙！內行曝原因

男女內褲怎麼挑？醫最推1材質　穿太緊恐害精液品質下降

男女內褲怎麼挑？醫最推1材質　穿太緊恐害精液品質下降

「2小時1竿只賺100多元」　釣蝦場老闆吐薄利窘境

「2小時1竿只賺100多元」　釣蝦場老闆吐薄利窘境

考上國營請吃熱炒！女友卻哭喊分手　理由讓他傻眼

考上國營請吃熱炒！女友卻哭喊分手　理由讓他傻眼

關鍵字：

剝蝦蝦子女生

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

更多

最夯影音

更多
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面