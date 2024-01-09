　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬天穿得厚！他一瞥「發現女生的祕密」　女網友秒懂：特別舒服

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲多數人在冬天都會穿得很厚。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

冬天天氣冷，大多數人都會穿得很厚。就有男網友最近注意到，好像蠻多女生冬天都不會穿內衣，這是少數狀況，還是多數女生都心想衣服很厚、不穿內衣沒關係呢？貼文曝光後，掀起底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「不穿內衣的女生，在冬天是不是變多了」為標題發文，提到他最近在路上遇到幾個沒穿內衣的女生，並猜測對方或許覺得這樣很輕鬆，只是這樣的情況便讓他不知道眼睛該往哪看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不禁感到好奇，這算少數狀況，還是真的會有很多女生覺得反正冬天穿得厚，其他人應該不會特別注意到自己有沒有穿內衣？大家覺得呢？

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

貼文曝光後，有女網友表示，「你是認真問這個問題嗎？只是很驚訝還會有人不知道」、「冬天當然不穿啊」、「我冬天也不穿，夏天不穿但會貼胸貼，小胸很方便」、「身為小胸，很常不穿內衣出去吃消夜，反正沒人看得出來」、「當然不穿啊，特別舒服」。但也有人直呼，「在男生的賺到心理和有色眼光之前，我是不可能不穿內衣就出門的」。

還有男網友回應，「這是好現象，女性開始懂得拒絕無謂的傳統拘束」、「冬天沒穿其實看不太出來，只有被撞到、擠到才會發現」、「真的蠻多的，通常天冷包緊緊就可以不穿內衣」、「冬天都穿那麼厚了，你怎麼看得到她們沒穿內衣」。話題引發討論。

ET快訊
64歲鄭弘儀「動脈血管狹窄69％」！隨身備藥救命
新冠升溫！　台大院長曝院內情況「沒外界想像輕」
吊車大王「4億小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖
快訊／國三生告別式日期曝光　當天頒發畢業證書
海保機誤解「第一順位」指令　羽田今起不再告知起飛順序
「不會想去第二次」的台灣景點？　大票秒投1處：真看不懂
羅致政被爆20段不雅片　藍營喊話：公開背後那顆痣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

沒有小跑步過馬路「遭駕駛按喇叭」　妹子怒：急什麼！掀2派論戰

枉死國三生1／25告別式　校方擬當天頒發畢業證書

雲林「萬寶龍」計畫催出生育率　五寶媽領26萬現金超開心

遭規勸違停！一中家長不甩還飆國罵　兒護航嗆：你不會比我懂法律

兒上課睡覺作業不寫！他不滿老師「只會通知家長」　全場酸爆

公公辦公室當砲房「偷吃女員工」！泡溫泉性騷媳婦：拍親密動作給我看

好市多排骨驚藏刀片！衛生局派員稽查　最高可罰2億

「不會想去第二次」的台灣景點？大票秒投1處：真的看不懂

台鐵春節車票開賣「各路線有位時段」曝！2天內沒付錢1／11再釋出

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

挑戰5廣告Slogan拿千元　秒答「飲品、奶粉」台詞

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

沒有小跑步過馬路「遭駕駛按喇叭」　妹子怒：急什麼！掀2派論戰

枉死國三生1／25告別式　校方擬當天頒發畢業證書

雲林「萬寶龍」計畫催出生育率　五寶媽領26萬現金超開心

遭規勸違停！一中家長不甩還飆國罵　兒護航嗆：你不會比我懂法律

兒上課睡覺作業不寫！他不滿老師「只會通知家長」　全場酸爆

公公辦公室當砲房「偷吃女員工」！泡溫泉性騷媳婦：拍親密動作給我看

好市多排骨驚藏刀片！衛生局派員稽查　最高可罰2億

「不會想去第二次」的台灣景點？大票秒投1處：真的看不懂

台鐵春節車票開賣「各路線有位時段」曝！2天內沒付錢1／11再釋出

台灣首個有月薪的職業拳賽！盼借鑑電競成功經驗掀起「格鬥熱」

高國豪宣布不穿自己球衣出賽！　攻城獅風城攻略主題日登場

揚言「幫黑洋腸生100孩」！她懷孕5月轉找有錢男相親　被爆曾拍AV

觀察／賴清德攻「民主聖地」嘉義市固樁　近9公里車掃無冷場

鋼琴家汪奕聞在當代與經典古典音樂中找尋自我

3歲愛女睡一半突崩潰大哭　梁詠琪聞真相傻眼：這是哪齣戲？

台南排球先行者王東山榮列百年體育人物誌　黃偉哲贈匾表彰貢獻

通過國家評測　花蓮特搜隊將投入國際人道救援輪值

因應氣候暖化！屏東縣籲做好「巡倒清刷」　防治登革熱疫情

苗栗5國中生誤食「油桐子」中毒！　腹痛+嘔吐全進醫院

生活熱門新聞

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

過年後「安靜離職」　5星座上榜

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

馮語婷突「道歉」揭1事　鳳梨回應

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰

護國神山成「人才黑洞」　台大生以死相逼師放人

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

準備好了！「4生肖」2024事業運大爆發

更多熱門

相關新聞

訂不到機票回金門！她嘆「無法返鄉投票」

訂不到機票回金門！她嘆「無法返鄉投票」

這禮拜六（1月13日）將舉行總統及立法委員選舉，不過就有網友無奈表示，她的戶籍地在金門，沒船、沒飛機可以回家，所以恐怕難以返鄉投票。貼文曝光後，也掀起網友討論。

深夜被8＋9調戲！妹子出「1招」嚇跑3小混混

深夜被8＋9調戲！妹子出「1招」嚇跑3小混混

薪水太少「辭職要用什麼理由？」　網給答案

薪水太少「辭職要用什麼理由？」　網給答案

三上悠亞「身上1部位」有反差！全場讚好命

三上悠亞「身上1部位」有反差！全場讚好命

冬天更容易感冒？　醫解答4原因：失去第一線防護

冬天更容易感冒？　醫解答4原因：失去第一線防護

關鍵字：

冬天女生內衣胸罩Dcard

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

日本妹畢業變「大減肥」　對比圖8.3萬人朝聖

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

金球獎主持人開錯玩笑！泰勒絲「表情超冷」提早退場

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

蔡依林爆簽約加盟《浪姐5》！導演苦追1千km讓她點頭

更多

最夯影音

更多
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面