冬天穿得厚！他一瞥「發現女生的祕密」　女網友秒懂：特別舒服

▲多數人在冬天都會穿得很厚。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

冬天天氣冷，大多數人都會穿得很厚。就有男網友最近注意到，好像蠻多女生冬天都不會穿內衣，這是少數狀況，還是多數女生都心想衣服很厚、不穿內衣沒關係呢？貼文曝光後，掀起底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「不穿內衣的女生，在冬天是不是變多了」為標題發文，提到他最近在路上遇到幾個沒穿內衣的女生，並猜測對方或許覺得這樣很輕鬆，只是這樣的情況便讓他不知道眼睛該往哪看。

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對此，原PO不禁感到好奇，這算少數狀況，還是真的會有很多女生覺得反正冬天穿得厚，其他人應該不會特別注意到自己有沒有穿內衣？大家覺得呢？

貼文曝光後，有女網友表示，「你是認真問這個問題嗎？只是很驚訝還會有人不知道」、「冬天當然不穿啊」、「我冬天也不穿，夏天不穿但會貼胸貼，小胸很方便」、「身為小胸，很常不穿內衣出去吃消夜，反正沒人看得出來」、「當然不穿啊，特別舒服」。但也有人直呼，「在男生的賺到心理和有色眼光之前，我是不可能不穿內衣就出門的」。

還有男網友回應，「這是好現象，女性開始懂得拒絕無謂的傳統拘束」、「冬天沒穿其實看不太出來，只有被撞到、擠到才會發現」、「真的蠻多的，通常天冷包緊緊就可以不穿內衣」、「冬天都穿那麼厚了，你怎麼看得到她們沒穿內衣」。話題引發討論。