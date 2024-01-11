前女友被分手偽造墮胎證明索3萬　機警男1動作自救

記者黃翊婷／綜合報導

27歲女子娜娜（化名）因為不甘心與A男分手，竟在2022年6月間委託網友製作某婦產科診所的診斷證明書，並以此向A男索討3萬元墮胎費用。不過，A男收到訊息之後警覺有異，自行打電話直接向診所求證，最終揭穿娜娜的謊言，並將人告上法院。

▲娜娜偽造診所的診斷證明，向已經分手的A男索要墮胎費用。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，娜娜因為分手之後心有不甘，明知自己沒有懷孕，竟在2022年6月12日委託不詳網友偽造某婦產科診所的墮胎診斷證明，上面不僅有病因、醫囑，還有院長的名字；接著，她又盜用自己任職的診所醫師印章，並用在該份診斷證明上。

診斷證明完成之後，娜娜在2022年12月23日透過LINE傳訊息給A男，表明「給你一個禮拜時間，3萬塊一個禮拜內給我，要兩清這樣比較快」，並附上「證據」。A男收到訊息當下便警覺有異，自行打電話向婦產科診所查詢，這才揭穿娜娜的謊言，於是決定向警方報案並提告。

娜娜到案之後，先是否認犯行，強調自己確實曾經懷孕，後來自行吃藥墮胎，為了讓A男知道這件事情，才會傳送診斷證明書並要求支付3萬元墮胎費，但她沒有真的拿取那筆費用。不過，由於她的說詞與診所提供的就醫紀錄不符，因此還是遭到檢方起訴。

台中地院法官認為，娜娜過去並無犯罪紀錄，考量到她後來終於能夠坦承犯行，也與A男、遭冒名的院長達成調解，最終依行使偽造私文書罪，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。