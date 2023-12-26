小王偷吃人妻悔過「再犯每次賠50萬」　11天後毀約噴百萬

記者黃翊婷／綜合報導

簡姓男子2021年6、7月間與許姓人妻發生不倫戀，結果被對方的楊姓丈夫抓包，他簽下悔過協議書，承諾如果再犯，同意每次賠償50萬元，沒想到簽完協議書11天後就毀約。楊男一氣之下對簡男提告求償50萬元違約金以及50萬元慰藉金，日前獲得台中地院法官裁准，全案仍可上訴。

▲簡男交往人妻被抓包，兩次答應斷絕聯繫卻都毀約。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊男在判決書中主張，和許女原本是夫妻關係，現已離婚，但在婚姻關係存續期間，簡男明知妻子已婚，仍在2021年6、7月間展開交往，被他發現之後，雙方在2021年9月18日簽立切結書，但簡男還是持續與妻子聯繫，甚至在外租屋同居，於是雙方再次簽立悔過協議書，簡男在協議書中坦承與妻子發生過性行為，且承諾不再聯繫往來，若有違反，願意每次給付他50萬元。

楊男接著說，沒想到簽完協議書才11天，簡男就再度與妻子進行視訊通話，甚至傳送自拍裸照，接著又向妻子的姊姊坦承毀約的事情，他實在忍無可忍，這才決定對簡男提告求償50萬元違約金以及50萬元慰藉金，總計100萬元。簡男經過法院合法通知並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，簡男確實曾在切結書、協議書中坦承與許女有不當交往，且發生過多次性行為，他明知當時許女仍是已婚身分，卻還是執意交往，簽立切結書及協議書後，也依舊保持聯繫，種種行為的確違反協議書約定，楊男自然有理由對此求償。

而慰藉金的部分，法官表示，簡男的行為侵害到楊男的配偶權，楊男得以請求非財產上的損害賠償，考量到雙方身分地位、經濟收入等因素後，最終判簡男應賠償楊男50萬元違約金以及50萬元慰藉金，全案仍可上訴。