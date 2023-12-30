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社會 社會焦點 保障人權

妻親嘴同事2次「我們都喝醉了」　綠帽夫見過夜對話崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

台中黃姓人夫抓包妻子外遇廖姓同事，兩人在2022年8月間相約前往KTV唱歌，並在包廂內親吻、擁抱，事後他氣憤質問「為什麼要親嘴」，妻子竟回答「因為我們都喝醉了」，兩人甚至相約過夜，隔天還互傳「愛你」等訊息，讓他氣到決定對廖男提告求償200萬元。雖然廖男辯稱親吻只是同事之間玩遊戲的處罰，但並未獲得台中地院法官採信，日前被判處應賠償黃男15萬元。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲黃男發現妻子與同事發生婚外情，崩潰對「小王」提告求償200萬元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

黃男在判決書中主張，和妻子僅結婚2年，目前已經離婚，妻子在婚姻關係存續期間與廖男交往，兩人在2022年8月28日與朋友相約前往KTV唱歌，卻在包廂內牽手、依偎、親密擁抱、接吻，然後又在另一次唱歌聚會中親吻，同年9月6日妻子還前往黃男家過夜，並在隔天互傳「愛你」、「要不要載妳回家」等曖昧訊息，種種行為皆侵害到他的配偶權益，因此決定對廖男提告求償200萬元。

廖男則辯稱，他和黃妻只是普通同事關係，在KTV包廂親吻是同事間玩遊戲輸了的處罰，兩人沒有牽手、依偎或擁抱，也從未一起過夜，至於互傳「愛你」、「要不要載妳回家」等訊息，也是出於一般朋友間的情誼展現，他只是在聚會結束時開車載同事們回家，並非與黃妻單獨外出。

不過，黃男拿出與妻子對質的錄音，他提問妻子為何要與廖男親吻、親了幾次、是否有摟抱行為，妻子承認兩人確實有親吻、摟抱，而且親了2次，原因是「我們都喝醉了」；接著，他又提問妻子為什麼要去廖男家，「因為他是妳男朋友，妳也不想回家，所以妳決定去妳男朋友家住一下，是嗎？」妻子也回答「是」。

台中地院法官認為，若廖男與黃妻的親吻行為是玩遊戲的處罰，那在面對丈夫質問時，黃妻為何不說明，又為何輕易承認曾到廖男家過夜等事情，因此認為黃妻當下對丈夫所說的話，可信度較高。

法官表示，廖男與黃妻有過2次親吻行為及1次摟抱行為，還有1次相約過夜的紀錄，確實已經侵害到黃男的配偶權益，考量到雙方身分、地位、經濟能力等因素後，最終判廖男應賠償黃男15萬元，全案仍可上訴。

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