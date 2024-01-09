控鄰居家漏水不修　住戶狂貼60張紙條！結局不罰

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓男子與林姓男子是鄰居，張男認為林男家漏水，影響到他家的房子，自2021年5月起開始張貼紙條，要求處理漏水的事情，至今貼了60多張紙條，結果被認為是「滋擾住戶」，因而挨告。不過，台中地院法官認為，張男和林男確實曾為了漏水問題起爭執，但他除了張貼紙條之外，並無其他不法行為，難認符合「滋擾」的構成要件，最終裁定不罰。

▲張男貼紙條要求鄰居修繕漏水，雙方因此鬧上法院。（示意圖／CFP，非本案事發房屋。）

判決書中記載，張男被指控，自2022年5月起經常藉著漏水的事情，張貼紙條騷擾鄰居林男，雖然林男曾請水電行檢修判斷沒有漏水一事，但張男不願意相信該水電工，仍持續貼紙條要求修繕漏水問題，總計一共貼了60多張紙條，因而被認定違反《社會秩序維護法》之藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所的規定。

張男辯稱，因為林男把自家屋內的漏水排到他家的外牆柱子、天然瓦斯管，可能會造成他家牆面長期受到漏水鏽蝕，甚至波及路人，多次反映都被置之不理，才會決定張貼紙條，他希望由持有證照的土木技師、結構技師或建築師來鑑定漏水。

林男則表示，他家沒有漏水，找了水電工程行來檢查，也確定漏水與他家無關，「我有跟張男說要請水電工程行一起到他家查看是否有漏水，但他本人不願意，也不願意花錢找人鑑定。」

不過，台中地院法官認為，張男和林男確實曾為了漏水問題起爭執，但張男除了張貼紙條之外，並沒有做出其他滋擾行為，因此難認他主觀上有任何妨害公共秩序、擾亂社會安寧之不法意圖，客觀作為也沒有踰越一般社會通念所容許之合理範圍，不符合《社會秩序維護法》第68條第2款的「滋擾」構成要件。

法官接著表示，移送機關也沒有提出其他證據，證明張男有藉端滋擾住戶的具體不法行為，最終裁定不罰，全案仍可上訴。