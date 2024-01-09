以為女友劈腿「公開偷拍片」報復　莽男被判關6個月再罰3萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與A女原本是男女朋友關係，2021年8月間他趁著兩人在摩鐵發生親密關係時，偷偷用手機將過程拍下，後來雙方分手，他認為是女方劈腿，一氣之下竟將偷拍影片傳給女方及其親友，接著上傳至臉書社團，因而挨告。台中地院法官審理後，依法判處阿強有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役30日。

▲阿強偷拍與女友的性愛過程，分手之後卻將影片上傳至網路。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿強2021年8月14日與當時交往的女友A一起前往台北市某旅館開房間，他卻在未經同意之下，偷偷用手機拍攝女方的胸部及性愛過程，結果當場被抓包，並刪除手機內的偷拍影片。

後來雙方因故分手，阿強認為是A女劈腿所導致，心有不甘，竟在2023年3月14日從雲端硬碟下載之前偷拍的影片，接著將影片傳給A女，再傳給A女的5名親友，9天之後，他又將影片上傳至臉書社團，供網友瀏覽。

A女得知自己的不雅影片被散布到網路，氣得報警處理並提告。而阿強被逮之後，在偵查期間均矢口否認犯罪，直到接受法院審理時才坦承犯行。

台中地院法官認為，阿強過去沒有前科，素行良好，只是因為認定A女劈腿導致分手，心生不滿，才會將偷拍影片公開，此舉侵害到A女的身體自主隱私權，造成女方難堪與恐懼等身心創傷，事後他雖然有意調解，但被女方拒絕，最終依無故散布《刑法》第319條之1第1項攝錄之性影像罪，判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役30日，全案仍可上訴。

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