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大陸 大陸焦點 特派現場

新冠病毒「舊的不會再來」　科興停產...多公司「疫苗滯銷」轉向

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲科興滅活疫苗對新冠變種病毒株已失去最佳保護力。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京科興中維生物技術公司昨（10）日傳出一份「停發新冠項目績效工資方案」的文件，經證實，該公司生產的新冠滅活疫苗確已停產。新冠病毒不斷升級，形成「舊的不會再來」現象，因此，2023年起，多間曾投入研發新冠疫苗的企業決定停止生產或轉向，也有在財務報表上反映出疫苗「滯銷」的「後遺症」。

▲▼ 圖為埃及開打的中國科興疫苗。（圖／路透）

《極目新聞》報導，《中國疾病預防控制週刊》（China CDC Weekly ）的研究論文表示，儘管同源接種第三劑科興滅活疫苗後的1個月內，對重症的保護效力可以提高到70%以上，但其預測效力會在6個月後逐漸下降至50%以下。

同時，對於臨床終點為「有新冠症狀」的感染者，在完成加強免疫的28天和6個月後，三劑科興滅活疫苗所產生的保護效果僅為30%左右和10%左右。其中，三劑科興滅活疫苗對於Omicron BA.4/5 的預測保護效果更低。

大陸病毒學家常榮山曾提醒，現階段已經不建議打滅活疫苗，目前流行株的抗原性變化較大，打滅活疫苗的效果會比其他疫苗差很大，「最好打mRNA疫苗、重組蛋白疫苗。」

一名曾參與研發新冠疫苗的企業內部人士許悅透露，不同於流感病毒可能出現循環往復，新冠病毒是一路升級，流行過的不會再來，來的也不會是舊病毒，「一旦新的新冠疫苗出現，舊的疫苗就可以說是退出了歷史舞台。」

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

據了解，曾被認為大陸mRNA疫苗研發三劍客之一的斯微生物天慈工廠於2023年7月暫停試運行，主因為「近期無新冠疫苗生產需求」，距離2021年1月才獲得新冠mRNA疫苗臨床批件僅過去兩年半。

香港三葉草生物曾在2022年6月將所有資源優先配置給新冠疫苗研發項目，直至2022年12月，三葉草生物重組蛋白新冠疫苗SCB-2019（CpG 1018/鋁佐劑）在大陸被納入緊急使用，並於2023年2月首次正式上市。

不過，在2023年財務半年報中顯示，由於2023年至今中國及全球國家採購部門對新冠疫苗的總體需求不斷變化且較低，三葉草生物預計2023年新冠疫苗銷售不會帶來有意義的財務貢獻。其疫苗佈局轉向RSV、流感等呼吸道疾病。

無獨有偶，上藥康希諾在2023年4月也傳出一份「低成本運營通知」，內容顯示，決定於4月4日起開始暫停產線生產，期限為180天。當時，工作人員透露，上海這邊的新冠（疫苗）產線是暫時停止生產，總部這邊是沒有問題的，「現在對新冠疫苗的需求量沒有那麼大，上海康希諾新冠（疫苗）的生產線暫時停止生產，不影響其他方面。」

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