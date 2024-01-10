公司曾一日賺超11億　大陸科興疫苗停產

▲科興新冠疫苗已停產。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一份名為「停發新冠計劃績效工資方案」的文件1月10日在網路上傳播，落款為北京科興中維生技公司，其中提到公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售。1月10日中午，該公司工作人員確認科興的新冠疫苗確已停產，如果還需注射該產品，要詢問當地疾控中心，是否有庫存。

據《極目新聞》報導，上述方案的落款時間為1月9日，並蓋有北京科興中維生物技術公司的公章，其中提到，現階段，公司新冠疫苗已全部停產且公司目前也無新冠疫苗產品銷售，公司決定自2024年1月起停止發放現有員工的新冠項目績效工資。

先前已有廠商暫停新冠疫苗的生產。去年4月，上藥康希諾「低成本營運通知」在網路傳播。通知內容顯示，決定4月4日起開始暫停產線生產，期限為180天。根據《紅星新聞》當時報導，康希諾患者接聽熱線工作人員介紹，上海這邊的新冠（疫苗）產線是暫時停止生產，總部這邊是沒有問題的。現在對新冠疫苗的需求量沒有那麼大了，所以是上海康希諾新冠（疫苗）的生產線是暫時停止生產了，不影響其他方面。

大陸科興生物公布的2021年財報顯示，總營收高達193.75億美元，淨利潤則是144.59億美元，約合台幣4257億元，相當於每日賺進逾11億。